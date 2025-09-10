문화체육관광부는 오는 12일부터 25일까지 서울 대학로와 전국 각지에서 ‘2025 대한민국 문학축제’를 개최한다고 10일 밝혔다.

올해 처음 열리는 대한민국 문학축제는 한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 높아진 우리 문학에 대한 국내외적 관심을 이어가고 문학이 가진 사회적 연대와 정서적 치유 등의 가치를 확산하고자 기획했다. 올해로 14회를 맞이한 서울국제작가축제와 10주년을 맞이한 문학주간 등 국내 대표 문학 행사를 비롯해 국립한국문학관 특별전과 문학나눔 사업을 아우르는 통합 행사로 마련됐다.

이번 축제는 12일 서울 종로구 인사동 그라운드서울에서 한국과 중국을 대표하는 작가 현기영과 옌롄커의 대담으로 문을 연다. 옌롄커는 날카로운 사회 비판과 풍자로 루쉰문학상, 카프카상 등을 수상하며 노벨문학상 후보로 거론되는 작가이며 현기영은 ‘순이 삼촌’을 통해 제주4·3사건 등 한국 현대사의 아픔을 깊이 있게 다뤘다.

아울러 빅토리아 마스·세라 핀스커·요나스 하센 케미리 등 프랑스·미국·스웨덴 등 8개국의 해외 작가 10명도 참가해 국내 작가와 교류하고 독자와 만난다. 한국인 최초 한스 크리스티안 안데르센상을 받은 이수지와 프랑스의 그림책 작가 아드리앵 파를랑주, 이주민(디아스포라) 문학의 대표주자인 스웨덴의 요나스 하센 케미리와 톨스토이 문학상을 받은 한국계 미국인 김주혜, 5주 연속 베스트셀러 1위를 기록한 ‘혼모노’의 성해나와 일본의 후즈키 유미 등 국내외 작가가 짝을 이뤄 작품세계를 깊이 탐구하는 대담을 나눈다.

13일에는 대학로 예술가의 집에서 토니상 6개 부문 수상에 빛나는 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 박천휴 작가와 김현 시인이 생각보다 괴롭고 생각만큼 행복한 예술 세계를 주제로 대담을 진행한다. 19일에는 대학로예술극장소극장에서 2024년 전미도서비평가협회상, 2025년 독일국제문학상 수상자인 김혜순 시인이 김상혁·신해욱 시인 등과 함께 신작 시집 ‘싱크로나이즈드 바다 아네모네’의 완독 공연을 선보인다.

국립한국문학관은 종로 탑골미술관에서 20일까지 구운몽 300주년 기념 특별전을 개최한다. 김유정문학촌·신동엽문학관·요산김정한문학관 등 9개의 지역문학관도 각 지역의 대표 작가와 작품을 연극·웹툰·미디어아트로 재해석한 콘텐츠를 선보인다. 전국의 상주작가 30여명과 문학나눔 도서 선정 작가들이 기획하고 참여하는 북콘서트·문학기행 등도 만나볼 수 있다.

문체부 정책 담당자는 “이번 축제를 통해 문학의 즐거움을 나누고, 세대와 지역을 넘어 소통할 수 있길 바란다”며 “문체부는 한국문학이 K-컬처의 원천으로서 세계적으로 더욱 주목받을 수 있도록 창작 지원과 향유 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]