밴드 스트레이 임재욱, 긴 투병 생활 끝 세상 떠나

밴드 스트레이 키보디스트 임재욱. 사진 = 스트레이 SNS 계정

밴드 스트레이 키보디스트 임재욱이 세상을 떠났다.

스트레이 측은 지난 7일 공식 채널을 통해 임재욱의 부고를 전하며 “임재욱 형이 오랜 투병 끝에 우리 곁을 떠났다”고 밝혔다.

이어 “밴드의 시작을 함께했던 5명의 멤버가 모두 모여 오늘 발인을 마치며 마지막 길을 함께했고, 이제는 형을 보내드리며 가슴 깊이 간직하려 한다”고 전했다. 고인의 마지막길에는 문영준, 이정환, 장형진, 최효식이 모두 함께하며 작별을 고했다.

스트레이 측은 “투병 중에도 늘 명랑함을 잃지 않고 따뜻한 음악으로 우리 모두에게 큰 버팀목이 되어주었던 맏형 재욱이 형, 이제는 고통 없는 곳에서 평안히 쉬시길 기도해달라”며 “함께 울고 웃으며 음악을 나눴던 시간들을 저희는 영원히 기억하겠다”고 덧붙였다.

한편, 스트레이는 2014 디지털 싱글 앨범 ‘그대는 없는데’로 데뷔한 5인조 밴드로, 멤버 문영준, 이정환, 임재욱, 장형진, 최효식으로 구성됐다. 이후 2016년 2인조로 팀을 재정비하며 알앤비그룹으로 활동을 이어왔다.

스트레이는 오는 14일 합정 ‘클럽 온에어’에서 단독 콘서트를 진행할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]