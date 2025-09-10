장동윤·주종혁·배현성, 카카오엔터 ‘대세’ 배우들…시청자 리모콘 붙잡았다

올 9월, 탄탄한 연기력에 남다른 개성까지 갖춘 카카오엔터테인먼트(이하 카카오엔터) 대세 배우들이 연기 변신에 나서 드라마 팬들의 관심을 받고 있다. 장동윤, 주종혁, 배현성 등 다양한 작품에서 열연해 온 배우들이 새로운 캐릭터를 통해 기존과는 다른 신선한 매력으로 존재감을 발산하고 있는 것. 더욱이 이들은 내로라하는 베테랑 배우들과 호흡을 맞춰, 안정적인 연기와 폭발적인 에너지로 작품의 완성도를 한층 끌어올리고 있다.

장동윤(BH엔터테인먼트)은 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(연출 변영주, 극본 이영종)에서 기존의 부드러운 이미지와는 상반된, 강인하면서도 분노를 품은 인물로 변신했다. ‘사마귀: 살인자의 외출’은 잔혹한 연쇄살인마 ‘사마귀’가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 엄마 ‘사마귀’와 예상 못한 공조수사를 펼치는 고밀도 범죄 스릴러. 지난 5일 첫 방송 후 순간 최고 시청률이 10%까지 치솟았으며(닐슨코리아 기준), 공개 첫 주에 넷플릭스 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 7위에 오르는 등 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 장동윤은 연쇄살인마 ‘사마귀’의 아들이지만 핏줄을 부정하고 형사가 된 차수열을 맡아 첫 회부터 총격 난투극 등의 강렬한 액션은 물론, 연쇄살인마 ‘사마귀’ 역을 맡은 고현정과 밀도 높은 감정 연기를 선보이며 이목을 집중시켰다. 극 초반부터 장동윤과 고현정은 20여년만에 만난 아들과 엄마, 형사와 살인자로 서로를 도발하고, 절제된 감정 속 애증이 뒤얽힌 인물의 복잡다단한 내면을 여실히 드러내며 팽팽한 긴장감 속에 강렬한 몰입감을 선사했다. 특히 카카오엔터 스튜디오 레이블 메가몬스터가 메리크리스마스, 영화제작소 보임과 제작한 작품으로, 카카오엔터의 촘촘한 미디어 사업 시너지도 주목받고 있다.

주종혁(BH엔터테인먼트)은 9월 화려한 커리어의 엘리트 경호실장, 다재다능한 사기꾼 캐릭터로 변신해 연기 내공을 뿜어내고 있다. 지난 6일 첫 방송된 TV CHOSUN 새 주말 미니시리즈 ‘컨피던스맨 KR’(극본 홍승현 김다혜, 연출 남기훈)에서 코믹하면서도 귀여운 매력의 사기꾼 캐릭터로 180도 다른 면모를 보여주는 중이다. 다재다능한 능력을 보유한 사기꾼 3명이 이 시대의 악당들을 향한 복수에 나서는 케이퍼 코믹물로, 주종혁은 명구호 역을 맡아 정의롭고 순수한 모습부터 불타는 열정과 귀여운 매력, 허당미까지 발산하며 눈길을 끌고 있다. 특히 극 중 다양한 분장을 소화하며 다채로운 비주얼 변신으로 매력을 200% 드러내는 중. 더욱이 오는 10일 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'(감독 김희원 허명행, 극본 정서경)에서는 엘리트 경호실장으로 변신할 예정이다. ‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓으며 벌어지는 이야기를 담은 작품으로, 주종혁은 문주의 경호실장 박창희를 맡았다. 앞서 캐릭터를 위해 “대통령 경호실장을 만나 걸음걸이, 서 있는 자세, 사주 경계 등을 배우고 연습했다”고 밝혔던 주종혁은 이전 작품들과는 또다른, 한층 냉철하고 치밀한 캐릭터로 새로운 매력을 보여줄 계획이다. 전지현, 강동원, 존 조, 이미숙 등 화려한 배우진으로 화제를 모은 이 작품에서 주종혁은 베테랑 배우들과도 안정적인 연기합을 보여주며 글로벌 시청자들을 사로잡을 전망이다.

배현성(어썸이엔티)은 오는 15일 첫방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’(극본 반기리, 연출 신경수)에서 또한번 캐릭터 변신에 나서며 유쾌한 웃음과 힐링을 예고했다. 풋풋한 로맨스, 강렬한 액션까지 다양한 장르에서 매력적인 캐릭터를 선보인 배현성은, 이번에는 원칙주의 신입 판사로 변신한다. ‘신사장 프로젝트’는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마. 배현성이 맡은 ‘조필립’은 언제나 1등을 놓치지 않으며 탄탄대로를 걸어왔으나 판사로 첫 발을 내딛기 직전, 느닷없이 신사장이 운영하는 치킨집에 낙하산으로 입사하게 되는 인물이다. 법적 논리만이 전부가 아닌 삶의 현장에서 다양한 사건을 겪으며 변화하는 입체적인 캐릭터를 배현성이 어떻게 그려갈지, 특히 치킨집 ‘신사장’ 역을 맡은 대선배 한석규와 펼칠 차진 연기 호흡에도 기대가 모아지고 있다.

