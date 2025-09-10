밀라 요보비치, 8년 만에 내한…‘프로텍터’ 부국제 온다

영화 프로텍터의 주연 배우 밀라 요보비치와 애드리언 그런버그 감독이 부산을 방문한다.

제30회 부산국제영화제(BIFF) 미드나잇 패션 섹션 초청작 프로텍터가 예매 오픈 직후 GV 상영 회차 매진을 기록하며 최고의 화제작에 등극했다. 미드나잇 패션 작품성 섹션은 작품성과 오락성을 겸비한 장르 영화의 신작들을 심야에 소개하는 부문이다. 프로텍터는 올해 BIFF에서 세계 최초로 상영된다.

영화 프로텍터는 범죄 집단에게 납치된 딸 클로이를 72시간 안에 찾아야 하는, 미국 특수부대 요원 출신인 니키 할스테드의 숨막히고 자비 없는 추격 액션을 그린 이야기. 제5원소, 레지던트 이블 시리즈를 통해 할리우드 대표 액션 여전사로 자리매김한 밀라 요보비치가 딸을 찾기 위한 추격전에 나서며 거칠고 강렬하면서도 리얼한 액션을 펼칠 예정이다

밀라 요보비치는 배우 이준기와 호흡을 맞춘 레지던트 이블: 파멸의 날 이후 무려 8년 만의 내한으로 관심을 모은다. 야외무대인사와 GV 등 다양한 행사에서 한국 관객들과 직접 만날 예정이다. 과거 내한 당시 비무장지대(DMZ)를 방문하고 딸에게 태권도를 가르치는 등 대표적인 친한파 할리우드 스타로 알려진 만큼 이번 행보에도 큰 기대가 쏠리고 있다.

람보: 라스트 워로 글로벌 흥행을 이끈 애드리언 그런버그 감독 역시 첫 내한을 확정, 작품에 담긴 제작 비하인드와 의미를 직접 전할 예정이다. 두 사람은 오는 19일 오후 3시 30분 영화의전당 야외무대인사를 시작으로 20일 오전 9시 CGV센텀시티 IMAX관 일반 상영 후 진행되는 GV에 참석해 작품 속 액션, 캐릭터, 제작 과정 등 관객들과 심도 깊은 이야기를 나눌 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]