신화 앤디, 달라진 근황 눈길…김동완과 여전한 ‘찐친 케미’

그룹 신화 멤버 앤디의 근황이 공개돼 팬들의 반가움을 자아냈다. 사진 = 김동완 SNS 계정

그룹 신화 멤버 앤디의 근황이 공개돼 팬들의 반가움을 자아냈다.

김동완은 9일 자신의 SNS를 통해 “대표 되더니 많이 건방져진 앤디”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에서는 김동완이 앤디에게 “앤디, 잘 지내지? 꿈에 너 나와서”라는 메시지를 보내며 안부를 전하는 장면이 담겼다. 이에 앤디는 “갑자기? 난 열심히 준비중”이라며 “드라마 끝나서 쉬고 있나?”라고 질문했다.

이후 이번에는 앤디가 “뭔일없지? 꿈에서 형이 나와서”라는 메시지를 보냈고, 김동완은 “얼른 보자. 왜 서로 꿈꾸냐”며 웃음을 자아냈다.

영상 속에는 김동완이 앤디가 대표로 있는 매니지먼트 앤유엔터테인먼트 사무실을 찾은 모습도 담겼다. 두 사람은 나란히 소파에 앉아 농담을 주고받으며 여전한 케미를 보여줬다. 앤디는 “이걸 왜 찍고 있냐”고 투덜거리면서도 끝내 웃음을 참지 못하는 등 자연스러운 호흡을 선보였다.

특히 눈길을 끈 것은 앤디의 달라진 외모였다. 과거 슬림한 이미지에서 벗어나, 살이 오른 편안한 모습으로 등장해 팬들의 관심을 모았다.

한편, 앤디는 지난해 5월 1인 기획사 앤유엔터테인먼트를 설립하고 새 출발에 나섰다. 그는 당시 “한국의 K컬처가 전 세계로 나아가는 만큼 세계를 목표로 큰 꿈을 가지고 도전해 보겠다”며 “대표이자 아티스트로서 앤유엔터테인먼트가 나아갈 목표를 전 직원들과 같이 꿈꾸고 이룰 수 있게 최선을 다할 것”이라고 포부를 밝힌 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]