국가유산청, 맞춤형 국가유산교육 34건 지원…지역 활성화 기여

청소년들이 공주 무령왕릉과 왕릉원 전시관에서 미션을 체험하는 모습. 국가유산청 제공

국가유산청은 지자체 대상 ‘2026년도 지역 국가유산교육 활성화 사업’ 공모를 통해 지난해보다 4개 늘어난 총 34개 지역 국가유산 교육 프로그램을 선정해 지원한다고 10일 밝혔다.

지역 국가유산교육 활성화 사업은 지역의 유치원, 초중고 학생들을 대상으로 학교 교실을 직접 방문하는 학교교육과 지역주민, 방과 후 청소년, 취약계층 등을 위한 사회교육을 포괄하는 교육지원 사업이다. 전문 강사들이 진행하는 강의와 토의, 역사유적 등 국가유산 현장방문, 무형유산 관련 체험, 국가유산 교구재와 디지털 콘텐츠, 인공지능(AI) 등을 활용해 지역주민과 학생들이 지역의 국가유산 가치와 의미를 쉽게 배우고 향유할 수 있도록 운영된다.

이번 공모에서는 전국 17개 광역 시·도에서 지역의 국가유산을 소재로 한 총 89개의 독창적인 지역 국가유산 교육 프로그램이 접수됐다. 그 중 전문가 심사를 거쳐 34개의 프로그램이 최종 선정됐다.

특히 디지털 시대의 흐름에 힘입어 AI와 국가유산 교육을 접목한 ‘기장읍성, 나의 길을 비추는 성(成)’(부산 기장), ‘동해를 지켜라 개운포 AI 수군 편진소’(울산 남구), ‘공주 IN 국가유산’(충남 공주), ‘강릉 국가유산교육 활성화 사업 우리 유산, 우리 미래’(강원 강릉) 등을 비롯해 ‘빛고을 남구 국가유산 탐험대’(광주 남구), ‘다정다감 세종일주, 국가유산 체험교육’(세종), ‘학교에서 만나는 박연’(충북 영동), ‘내고장 무형유산 찾아가는 전주기접놀이’(전북 전주), ‘고창농악, 미래를 같이’(전북 고창) 등 각 지역의 특색을 살린 체험 중심의 교육 프로그램이 선정됐다.

국가유산청은 지역 국가유산교육 활성화 사업이 공익적 가치를 우선으로 하는 복권기금을 재원으로 운영되는 만큼 지역소멸 위기지역, 장애인·다문화가정 등 취약계층 주민과 학생들도 차별받지 않고 국가유산 교육 수혜를 보편적으로 누릴 수 있도록 운영해 나갈 계획이다. 아울러 지역의 학생과 주민들의 삶의 질을 높이고, 지역 국가유산에 대한 관심과 애호의식을 함양할 수 있도록 적극행정도 지속 이어간다.

