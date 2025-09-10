4대 고궁과 종묘서 즐기는 ‘가을 궁중문화축전’ 10월 개최

올 봄 궁중문화축전에서 진행한 궁중 새내기 모습. 국가유산청 제공

궁궐에서 공연·전시·체험 등 전통문화 활용 콘텐츠를 선보이는 국내 최대 국가유산 축제 2025 가을 궁중문화축전이 다음달 개최한다.

국가유산청 궁능유적본부는 오는 10월8일∼12일까지 서울의 4대 고궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁)과 종묘에서 궁중문화축전을 진행한다고 10일 밝혔다.

올해로 11회를 맞는 행사는 문화유산 전승자·전통문화 활용 브랜드와의 협업 강화, 청소년과 60세 이상의 시니어 등 대상별 맞춤 프로그램 신설, 광복 80주년과 종묘 정전 복원 기념특별 프로그램 등으로 축제의 외연을 한층 넓혔다.

먼저 경복궁에서는 지난해 큰 호응을 얻은 한복 연향(10월8∼9일)이 올해도 열린다. 참가자들은 아름다운 한복을 입고 경복궁 북측 권역인 집옥재와 향원정 일대를 거닐며 다양한 프로그램을 체험할 수 있다.

특히 올해는 한복 만담 프로그램이 새롭게 마련돼 국가무형유산 침선장 박영애 전승교육사, 자수장 윤정숙 이수자, 금박장 박수영 이수자 등이 직접 한복 제작을 시연한다. 또한 상의원 어침장에게 한복 이야기를 들을 수 있고, 궁중 정재무 공연과 함께 강강술래, 판소리 등 인류무형유산을 현대적인 감각으로 재해석한 공연도 감상할 수 있다.

올 봄 궁중문화축전에서 선보인 아침 궁을 깨우다. 국가유산청 제공

창경궁에서는 시니어 세대를 위한 동궐 장원서(10월8∼12일) 프로그램을 새롭게 선보인다. 참가자(60세 이상 내국인)들이 직접 나만의 반려 식물을 만들며 전통 화훼 문화를 체험할 수 있다.

명정전·통명전·경춘전 등 창경궁 곳곳에서는 조선 왕실의 일상을 생생하게 재현한 창경궁 시간여행(10월11∼12일) 공연이 진행되고, 저녁 시간에는 조선의 밤, 하늘과 바람 야간 해설 프로그램이 운영된다. 조선시대 천문 관측 유산인 관천대를 중심으로 천문학과 역사 이야기를 들을 수 있다.

덕수궁 준명당에서는 준명당 어린이 학교(10월11∼12일)가 새롭게 마련된다. 고종의 딸 덕혜옹주가 교육을 받았던 준명당을 배경으로 펼쳐지는 상황극 속에서 어린이 참가자들은 궁중 예절과 자연 학습, 전통 공예 놀이를 체험하며 궁중문화를 즐겁게 배울 수 있다. 정관헌에서는 인문학 콘서트가 두 차례 열린다. 단국대 장유정 교수는 제국을 거스른 노래들-덕수궁과 한국근대가요를 주제로 광복 80주년의 의미를 되새기고, 고려대 전경욱 교수는 한국의 전통 가면극을 주제로 전통 예술의 깊이를 소개한다.

올 봄 궁중문화축전에서 진행한 어린이 궁중문화축전. 국가유산청 제공

창덕궁에서는 봄에 이어 가을에도 아침 궁을 깨우다(10월8∼12일) 프로그램이 이어진다. 김서울 작가의 해설과 함께 창덕궁 후원을 산책하며 조선 궁궐의 일상과 문화를 함께 나눈다. 창덕궁 낙선재와 석복헌, 수강재에서는 낙선재 100년의 시간과 풍경(10월8∼12일) 프로그램이 운영된다. 순정효황후·의민황태자비·덕혜옹주 등 대한제국 황실 여성들의 삶을 조명하는 전시와 공예 체험이 이뤄지고, 소외계층을 초청한 교육 프로그램도 마련된다.

종묘 영녕전에서는 최태성 한국사 강사의 종묘 인문학 콘서트(10월8일)가 열려, 종묘 정전의 복원 과정과 그 의미를 중심으로 종묘의 역사적 가치를 전할 예정이다. 고궁음악회 - 풍류에 제례악을 더하다(10월9∼12일), 청소년 대상 종묘 건축 탐험대(10월11∼12일)도 진행된다.

축제 분위기를 더하는 다양한 부대 행사도 열린다. 궁중문화축전 기간 동안 자원활동가 궁이둥이와 함께하는 궁중놀이방이 운영된다. 또 창경궁에서는 야간 미디어아트 프로그램 창경궁 물빛연화로 색다른 밤의 창경궁을 경험할 수 있다. 4대궁과 종묘를 잇는 궁중문화축전 도장 찍기 여행(스탬프 투어)(10월8∼12일), 궁중문화축전 길놀이(10월9, 12일)도 운영된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

