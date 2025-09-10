KB국민은행, 시즌 멤버십 200명 선착순 모집 ‘팬과 함께, 5년 연속 매진 도전!’

사진=KB스타즈 제공

여자농구 KB국민은행이 “2025∼2026시즌을 맞아 오는 15일부터 19일까지 멤버십 회원 200명을 선착순으로 모집한다”고 10일 밝혔다.

KB의 멤버십은 정규리그와 포스트시즌 홈경기 및 공식 행사의 우선 예매권, 회원 카드, 홈경기장 전용 상품권, 구단 가맹점(KB스타즈샵) 상시 할인 혜택 등으로 구성된다.

4년 연속 조기 매진 기록을 바탕으로 직전 시즌까지 80명으로 제한했던 회원수를 2배 이상 확대했다. 3단계로 다소 복잡했던 패키지 구성을 단순화하여 팬들의 접근성과 편의성을 강조했다.

KB는 오는 11월초 예정된 출정식부터 멤버십 혜택을 적용할 예정이다. 새로운 컨셉으로 준비중인 특별한 출정식을 통해 여자프로농구를 기다려 온 팬들의 갈증을 해소하고 멤버십 회원의 만족도를 높이겠다는 계획이다.

회원 가입은 WKBL 홈페이지와 통합 앱에서 가능하며, 기타 자세한 내용은 구단의 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]