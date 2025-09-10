투어스 日 데뷔 싱글, 일본레코드협회 ‘플래티넘’ 인증 획득

그룹 투어스. 플레디스 엔터테인먼트 제공

그룹 투어스(TWS)가 일본레코드협회에서 플래티넘 인증을 받으며 뜨거운 입기를 입증했다.

10일 일본레코드협회에 따르면 투어스의 일본 데뷔 싱글 나이스 투 시 유 어게인(Nice to see you again)은 8월 기준 누적 판매량 25만장을 넘겨 골드 디스크 플래티넘 인증을 획득했다. 일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만장), 플래티넘(25만장), 더블 플래티넘(50만장) 등으로 구분해 인증한다.

투어스의 플래티넘 인증 음반은 이번이 처음이다. 지난해 발매한 싱글 1집 라스트 벨(Last Bell)과 미니 3집 트라이 위드 어스(TRY WITH US)는 각각 골드 인증을 받은 바 있다.

지난 7월 일본에서 정식 데뷔한 투어스는 높은 관심 속에 성공적인 첫걸음을 내디뎠다. 나이스 투 시 유 어게인은 발매 첫 주 오리콘과 빌보드 재팬 주요 차트 1위를 석권하며 도합 4관왕을 달성했다. 이들이 속한 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트는 투어스의 일본 데뷔를 맞아 팝업, 카페, 현지 상업 시설, 노래방 등에서 대규모 프로모션을 펼치며 전폭적으로 지원했다.

현지에서의 티켓 파워도 주목할 만하다. 데뷔와 동시에 진행된 이들의 첫 투어 2025 투어스 투어-24/7:위드:어스 인 재팬(2025 TWS TOUR-24/7:WITH:US IN JAPAN)은 약 5만명의 관객을 동원했다. 공연 입장권은 대부분의 도시에서 일찌감치 매진됐고, 이에 시야가 일부 제한된 추가 좌석까지 오픈되는 등 뜨거운 호응을 얻었다.

투어스는 오는 15일 일본 최대 규모 음악 축제 록 인 재팬 페스티벌 2025 무대에도 오른다. 10월에는 새 앨범을 발표할 예정이다.

