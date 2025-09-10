하이브 라틴 아메리카, 새 레이블 시엔토 레코즈 설립

오디션 프로그램 파세 아 라 파마에서 우승해 시엔토 레코즈와 함께 하는 무사 팀. 하이브 라틴 아메리카 제공

하이브가 라틴 음악 시장 개척에 속도를 높인다.

하이브 라틴 아메리카 측은 북남미 지역 최초의 밴드 오디션 프로그램 파세 아 라 파마(Pase a la Fama)의 성공을 발판으로, 현지 아티스트를 세계 무대와 연결할 새로운 레이블 시엔토 레코즈(S1ENTO Records)를 설립했다고 10일 밝혔다.

레이블 명에는 ‘감정을 전달하고 문화적 경험을 잇는다’라는 의미가 담겼다. 이에 따라 시엔토 레코즈는 신예 아티스트가 자신만의 진정성을 자유롭게 표현할 수 있는 무대를 제공하고, 팬과 깊은 교감을 만들어 갈 수 있도록 전폭적인 지원에 나설 예정이다.

하이브의 체계적인 트레이닝 시스템과 라틴 문화의 풍부한 매력이 결합해 신선한 시너지가 기대된다. 아티스트 개발부터 최고 수준의 음악 제작, 콘텐츠 관리, 글로벌 확장, 팬과의 인터랙티브 경험까지 아우르는 360도 접근 방식을 통해 차별화된 라틴 음악 생태계를 구축하겠다는 게 시엔토 레코즈의 목표다.

레이블은 파세 아 라 파마의 총괄 프로듀서인 미르나 페레즈가 이끈다. 그는 방송계 최고 권위 시상식인 에미상 후보 경력을 가진 베테랑 프로듀서다.

레이블 출범을 함께할 아티스트는 파세 아 라 파마로 결성된 3팀이다. 우승팀인 무사(Musza)를 비롯해 최종 결승까지 올랐던 데스티노(Grupo Destino) 그리고 방송 당시 많은 인기를 얻었던 로우 클리카(Low Clika)다.

시엔토 레코즈는 향후 현지 아티스트 발굴과 음악 창작에도 더욱 박차를 가할 계획이다. 현재 방영 중인 남자 아이돌 그룹 선발 프로젝트 산토스 브라보스에서 배출될 아티스트들 역시 레이블과 함께하게 된다.

