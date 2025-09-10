허리디스크, 방치하면 만성 통증으로… 신경차단술·내시경 치료로 회복 가능

최근 장시간 앉아 있는 생활습관과 무거운 물건을 드는 활동이 늘어나면서 허리디스크로 인한 통증으로 병원을 찾는 환자가 늘고 있다. 특히 초기 통증을 방치하면 신경 압박과 만성 통증으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.

허리디스크는 척추뼈 사이에 위치한 추간판(디스크)이 탈출하거나 파열돼 신경을 압박하는 상태를 말하며, 주로 요추 부위에서 발생한다. 이로 인해 허리 통증뿐 아니라 다리 저림, 근력 약화, 보행 장애 등 다양한 증상이 나타날 수 있다.

안흥식 SNU서울병원 척추전담팀 원장은 “허리디스크는 단순한 허리 통증으로 치부할 수 없으며, 신경학적 평가와 영상검사를 통해 정확히 진단하는 것이 필수”라고 강조한다. 조기 치료와 전문 재활 계획이 수립되면 합병증을 최소화하고 빠른 일상 복귀가 가능하다.

허리디스크는 추간판의 퇴행, 외상, 잘못된 자세, 반복적인 과사용 등으로 발생하며, 유전적 요인이나 체중 과다도 위험을 높인다. 또한 장시간 앉아 있는 직업, 무거운 물건을 반복적으로 드는 활동, 운동 부족 등 생활습관이 주요 원인으로 작용한다. 디스크가 탈출하면 주변 신경을 압박하여 통증과 저림을 유발하며, 경우에 따라 근육 약화나 감각 이상이 나타날 수 있다.

증상으로는 허리 통증과 다리 저림이 가장 흔하며, 심한 경우 다리 근력 약화나 발 감각 이상이 동반된다. 허리를 굽히거나 앉았다 일어설 때 통증이 심해지고, 오래 서 있거나 걷는 것도 어려워진다. 일부 환자에서는 신경 압박으로 배뇨나 배변 기능 이상이 발생할 수도 있다. 통증의 정도와 위치, 신경학적 이상 여부에 따라 치료 방법이 달라진다.

치료 방법은 보존적 치료부터 시술과 수술까지 단계적으로 접근한다. 초기에는 물리치료, 약물치료, 운동치료를 병행하며 증상이 호전되지 않으면 신경차단술로 염증과 통증을 완화할 수 있다.

보다 심한 경우나 보존적 치료에 반응이 없는 환자는 허리내시경을 통한 최소침습 수술로 디스크를 제거하고 신경 압박을 해소한다. 이러한 치료법은 회복 기간을 단축하고 합병증 위험을 줄이는 장점이 있으며, 환자 상태에 맞는 맞춤 치료 계획이 필요하다.

예방법으로는 올바른 자세 유지와 허리 근력 강화 운동이 핵심이다. 무거운 물건을 들 때는 무릎을 굽히고 허리를 곧게 펴는 자세를 취하고, 장시간 앉아 있을 경우 주기적인 스트레칭과 휴식을 통해 허리 부담을 줄이는 것이 중요하다. 체중 관리와 규칙적인 유산소 운동, 코어 근육 강화 운동도 디스크 예방에 도움을 준다. 또한 초기 통증이 발생하면 빠른 진단과 치료를 통해 증상 악화를 방지해야 한다.

안흥식 원장은 “허리디스크는 단순한 허리 통증으로 방치할 경우 일상생활에 큰 지장을 주고 만성 통증으로 발전할 수 있다”며 “신경차단술과 허리내시경 등 다양한 치료법을 통해 환자 상태에 맞는 맞춤 치료를 받는 것이 중요하며, 조기 진단과 꾸준한 예방 관리가 회복과 재발 방지의 핵심”이라고 조언했다.

