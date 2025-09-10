임영웅, 매진 또 매진…인천-대구→서울 끝없는 피켓팅 전쟁

가수 임영웅의 서울 콘서트도 전석 매진됐다.

지난 9일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트 티켓 예매가 오픈됐다.

인천으로 시작된 이번 티켓팅은 대구도 전석 매진을 기록했고, 서울 역시 티켓 예매 오픈과 동시에 양보없는 ‘피켓팅’ 속 전석 매진을 기록했다.

늘 그랬듯, 또 한번 막강한 티켓 파워를 입증한 임영웅은 이번 콘서트를 통해 전 세대를 사로잡을 노래 선물은 물론, 한층 더 화려하고 풍성한 무대 연출 등으로 전국을 하늘빛으로 물들일 예정이다.

서울 콘서트까지 전석 매진을 시킨 임영웅은 현재 정규 2집 ‘IM HERO 2’로 큰 사랑을 받고 있다. 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’은 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지가 돋보인다.

임영웅의 전국투어는 오는 10월 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리며, 그 후 11월 대구 그리고 서울, 광주, 대전, 부산에서 이어진다.

