간미연, 중증장애인생산품 박람회 참가 응원 메시지 전해

한국장애인직업재활시설협회 제공

중증장애인생산품 홍보대사 간미연이 제2회 중증장애인생산품 박람회 개막식에 참가해 자리를 빛냈다.

지난 9일 오전 서울 양재동 AT센터 3층에서 열린 개막식에 간미연은 초록빛 원피스를 입고 도착했다. 간미연은 행사장에 마련된 130개 부스를 일일이 돌며 제품을 살펴보고 판매자들과 사진을 찍는 등 진정성 있는 태도로 현장을 달궜다. 라이브 방송을 통해 홍보에 나서는가 하면 직접 상품을 구매하며 모범적인 홍보대사의 역할을 몸소 실천했다.

간미연은 “홍보대사로서 별로 한 게 없는 것 같아 부끄럽다. 최선을 다해 끝까지 여러분들의 힘이 되겠다”고 밝혔다. 이후에도 베이비복스 멤버 전원을 위한 선물을 마련하고, 각 부스에서 시식과 체험을 이어가며 중증장애인 근로자들을 응원했다.

한국장애인직업재활시설협회 노유옥 과장은 “고운 마음씨를 가진 간미연 씨에게 감동했다. 판매자 대부분이 중증장애인인데, 모두에게 친절히 대하며 사진까지 찍어주는 모습에서 책임감을 엿볼 수 있었다. 덕분에 현장에 활기가 돌았다”고 밝혔다.

한국장애인직업재활시설협회 제공

이번 박람회는 간미연을 비롯해 클릭비 리더 김태형, 폐막식 MC 김민경 등 다채로운 라인업으로 풍성하게 꾸려졌다. 특히 개그맨 김준호가 제작한 마스코트 마쭈와 중국 왕홍 대표 King&Fairyrk이 참여해 생방송 판매를 확정, 한중 동시 홍보와 판로 개척의 기회까지 열었다.

제2회 중증장애인생산품 박람회는 10일까지 이어지며, 무료 입장으로 130여개 부스에서 다양한 상품을 만날 수 있다. 추석 선물전, 체험 프로그램, 먹거리 코너 등도 마련돼 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

