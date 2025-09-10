김종국, 지드래곤·송강호와 한솥밥 먹는다…갤럭시코퍼레이션 전속계약

데뷔 30년을 맞은 가수 겸 방송인 김종국이 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션에 합류했다.

가수 G-DRAGON(지드래곤)과 배우 송강호의 소속사로도 잘 알려진 갤럭시코퍼레이션이 김종국의 영입을 공식적으로 발표했다.

1995년 그룹 터보로 데뷔해 2001년부터 솔로 가수로 활동하며 현재 SBS 런닝맨, 미운 우리 새끼 등의 예능 프로그램에서 예능인으로도 꾸준히 활동을 이어가는 김종국의 이번 합류는 전통적인 엔터테인먼트의 경계를 넘어 기술과 예술이 융합된 AI 엔터테크로 새로운 미래를 제시하는 갤럭시코퍼레이션의 비전과도 맞닿아있다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "가수로서 그룹 활동과 솔로 활동으로도 엄청난 성공을 거두었고, 예능인으로서도 본인만의 개성으로 확고한 자리를 구축한 멀티 엔터테이너, 김종국과 함께 새로운 AI 엔터테크 시대를 열게 되어 매우 영광"이라고 전했다.

김종국은 1995년 7월 2인조 댄스 그룹 터보로 데뷔 후 2001년 4월에 그룹을 해체하고 솔로 가수로 전향했다. 김건모, H.O.T, god에 이어 2005년에 역대 네 번째이자, 마지막으로 지상파 3사 가요대상 그랜드슬램 달성했다.

2004년 SBS 예능 프로그램 'X맨'으로 예능인으로서도 활동하며, 2020년 SBS 연예대상에서 대상을 수상했다. 역대 최초이자 유일하게 연예대상과 가요대상을 모두 단독으로 수상한, 가요계와 예능계의 독보적인 존재다.

최근 결혼식을 올린 김종국은 소속사 이적과 함께 데뷔 30주년 앨범과 콘서트를 준비중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

