들국화, 전인권 40주년 콘서트…전 세대 울린 명곡 총집합

록의 전설 전인권이 음악 인생 40주년을 기념하는 콘서트로 돌아온다.

오는 20일(토)~21일(일) 서울 연세대학교 대강당에서 열리는 ‘들국화, 전인권 40주년 콘서트 - 마지막 울림’이 임박한 가운데, 공연의 감동을 미리 엿볼 수 있는 셋리스트와 신곡 무대 최초 공개소식이 전해지며 팬들의 기대감이 고조되고 있다.

특히 이번 공연에서는 들국화, 전인권의 명곡들을 아우르는 셋리스트와 함께, 전인권의 진심이 담긴 40주년 기념 신곡 2곡이 무대를 통해 최초로 공개된다. 이 신곡들은 2014년 정규 앨범 이후 약 10년 만에 선보이는 자작곡으로 전인권이 오랜 시간 삶과 음악을 통해 길어올린 내면의 감정과 일상의 장면을 따뜻한 시선으로 담아냈다. 무대를 통해 처음으로 선보이는 만큼, 오랜 팬들에게도 각별한 울림을 전할 무대가 될 것으로 기대된다.

전인권은 “지금의 목소리로, 40년을 관통하는 새로운 이야기를 이 무대에서 처음 전하고 싶었다”고 전하며, 오랜 음악 여정의 의미를 진심 어린 노래로 무대 위에서 다시 그려낼 것임을 예고했다.

공개된 셋리스트에는 ‘행진’, ‘제발’, ‘그것만이 내 세상’ 등 저항과 청춘, 삶의 방황을 상징하는 대표곡들과 함께 ‘사노라면’, ‘걱정말아요 그대’ 등 시대를 초월한 위로의 노래들이 포함됐다.

또한 ‘세계로 가는 기차’, ‘축복합니다’, ‘노래여 잠에서 깨라’ 등 공연에서 쉽게 접하기 어려운 곡들도 포함돼 오랜 팬들에게는 더욱 뜻깊은 시간이 될 전망이다.

‘마지막 울림’이라는 부제처럼 이번 콘서트는 전인권의 음악 여정을 오랜 시간 함께 걸어온 이들에게 진심어린 울림과 함께 깊은 여운과 공감을 전할 무대가 될 것으로 기대된다.

‘들국화, 전인권 40주년 콘서트 - 마지막 울림’은 오는 20일(토) 오후 6시, 21일(일) 오후 5시 연세대학교 대강당에서 개최되며 예매는 NOL 티켓과 티켓링크에서 진행 중이다.

