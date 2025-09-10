보이넥스트도어, 日레코드협회 ‘플래티넘’ 2연속 인증 획득

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 일본 싱글로 플래티넘 기록을 추가했다.

10일 일본레코드협회 발표에 따르면 보이넥스트도어의 현지 싱글 2집 ‘BOYLIFE’는 25만 장 이상 출하돼 9월 기준 골드 디스크 ‘플래티넘’ 인증을 획득했다. 일본레코드협회는 싱글 및 앨범 누적 출하량에 따라 매달 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상), 트리플 플래티넘(75만 장 이상), 밀리언(100만 장 이상) 등의 골드 디스크 인증을 부여한다.

이로써 보이넥스트도어는 지난해 7월 발매한 일본 데뷔 싱글 ‘AND,’에 이어 현지 음반으로 2연속 ‘플래티넘’을 받았다. ‘AND,’는 데뷔 음반임에도 공개 당월에만 출하량 25만 장을 넘겨 주목받았다.

‘BOYLIFE’는 오리콘 기준 발매 첫 주에만 약 34만 6000장 판매돼 ‘주간 싱글 랭킹’과 ‘주간 합산 싱글 랭킹’(집계 기간: 8월 18~24일) 1위를 휩쓸었다. 올해 일본에서 앨범을 낸 해외 아티스트 중 첫 주에 30만 장 이상 팔며 ‘주간 싱글 랭킹’ 1위에 오른 것은 보이넥스트도어뿐이다.

‘BOYLIFE’는 청춘의 사랑과 거침없는 자신감을 표현한 앨범이다. 보이넥스트도어는 누구나 폭넓게 공감할 수 있는 가사로 편히 들을 수 있는 음반을 만들었다. 일본 오리지널 타이틀곡 ‘Count To Love’는 연인 사이의 현실적인 감정을 숫자 세는 모습에 비유한 노래로 유쾌한 분위기가 매력적이다. 태산이 곡 작업에 참여해 팀의 개성을 더했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

