아이유, 자작곡 ‘바이, 썸머’ 깜짝 발매…팬들 위한 특별한 선물

아이유(IU)가 여름의 끝자락, 팬들에게 깜짝 선물을 건넸다.

아이유는 10일 오전 7시 디지털 싱글 ‘바이, 썸머(Bye, Summer)’를 각종 음원 사이트를 통해 발매했다. 이번 발매는 어떠한 사전 예고나 프로모션 없이 진행된 것으로, 여름이 저물어가고 선선한 바람이 불기 시작할 무렵 팬들에게 특별한 선물이 되길 바라는 마음이 담겼다.

‘바이, 썸머’는 지난해 9월 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE : THE WINNING’ 무대에서 처음 공개돼 큰 화제를 모았다. 이 곡은 아이유가 지난해 월드 투어를 하며 만든 곡으로, 무대에서 아이유는 “이번 투어를 하면서 유난히 여름이 긴 느낌이었다. 하지만 여러분과 함께해 올여름은 최고의 여름이었다고 말하고 싶다. 여름이 유독 길었고 뜨겁게 사랑했기에 들려주고 싶은 곡이다”라고 소개했다.

당시 아이유는 직접 기타를 치며 곡을 선보였고, 팬들의 큰 환호를 받았다. 무대 초반 살짝 내리던 비는 곡이 끝날 즈음 그쳐 마치 연출된 무대처럼 아름다운 장면을 연출하기도 했다. 공연 후 공개된 ‘바이, 썸머’ 라이브 클립은 유튜브 인기 급상승 동영상에 오르며 큰 주목을 받았다. 이후 팬들의 정식 발매 요청이 끊이지 않았던 만큼 이번 깜짝 공개는 팬들에게 특별한 선물이 됐다.

‘바이, 썸머’는 아이유가 직접 작사 작곡해 곡의 진정성을 더했다. ‘Love wins all’을 함께했던 서동환 작곡가와 공동 작곡 했으며, 아이유 특유의 서정적인 보컬과 담백하지만 아름다운 선율, 시원한 밴드 사운드가 어우러져 선선한 바람처럼 다가오는 여름의 끝자락을 느낄 수 있다.

함께 공개된 ‘바이, 썸머’ 리릭 비디오 영상은 아이유 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다. 영상은 한 편의 짧은 동화를 보는 듯 소년과 소녀가 여름날 추억을 쌓고 계절의 끝에서 헤어지는 이야기를 담았다.

아이유는 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’로 ‘제4회 청룡시리즈어워즈’에서 여우주연상과 인기스타상을 수상했으며, 작품은 대상까지 거머쥐며 화제를 모았다. 이어 ‘제7회 뉴시스 한류엑스포’에서는 문화체육관광부 장관상을 수상했다.

오는 13일과 14일에는 양일간 KSPO DOME에서 팬밋업 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’를 개최할 예정이다. 현재는 차기작 드라마‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.

