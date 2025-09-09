고척돔이 들썩…1위 상대로 완승, 구단 역대 한 시즌 최다 관중 신기록까지

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움이 구단 역대 한 시즌 최다 관중 신기록을 세웠다.

키움은 9일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기서 11-2 완승을 거뒀다. 선두 팀을 상대로 거둔 승리라 더 값지다. 비록 올 시즌 최하위가 확정됐지만, 끝까지 최선을 다하는 모습을 보여줬다.

선발투수로 나선 라울 알칸타라가 ‘에이스’ 면모를 과시했다. 6이닝 2실점하며 시즌 7승(2패)째를 챙겼다. 두 번째 투수로 나선 ‘신인’ 박정훈의 활약도 눈부셨다. 3이닝 동안 한 번의 출루도 허용치 않았다. 생애 첫 세이브를 올렸다.

타선 역시 화끈했다. 임지열의 3점짜리 홈런(시즌 11호)을 포함해 장단 12안타 7볼넷을 빚었다. 어준서 역시 3타수 3타점 2득점으로 펄펄 날았다. ‘베테랑’ 송성문과 최주환도 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 때려내며 중심을 잡았다.

키움 입장에서 이날 승리가 더 특별한 이유가 있다. 1만4773명의 관중이 입장, 누적 관중 81만9103명을 기록했다. 구단 역대 한 시즌 최다 관중 기록을 경신하는 순간이었다. 지난 시즌 마크했던 80만8350명을 한 시즌 만에 갈아 치웠다.

세부 기록들을 살펴봐도 가히 역대급이라 할 만하다. 한 시즌 최다 매진 기록을 새롭게 작성 중이다. 총 26경기(한화 9회, KIA 6회, 롯데 4회, LG 3회, 삼성 3회, 두산 1회) 매진에 성공했다. 6월24일 KIA전부터 7월6일 한화전까지 9경기 연속 매진을 기록하기도 했다. 이 역시 최다 연속 경기 매진 기록. 평균관중 1만2225명, 좌석점유율 76.4%를 기록하고 있다.

설종진 키움 감독대행은 “오늘도 많은 팬 분들께서 찾아주셨다. 감사드린다”며 “고척돔 역대 한 시즌 최다 관중을 돌파한 날 승리할 수 있어 더 의미가 깊다. 다음 경기도 잘 준비하겠다”고 감사 인사를 전했다.

키움 관계자는 “팬 여러분의 뜨거운 관심에 깊이 감사드린다. 구단 역대 한 시즌 최다 관중 기록은 팬 분들의 열성적인 응원이 있었기에 가능했다”면서 “앞으로도 쾌적한 관람 환경 조성에 최선을 다하겠다. 더 많은 팬이 고척스카이돔에서 다채로운 경험을 할 수 있도록 여러 마케팅 활동을 펼쳐 나가겠다”고 힘주어 말했다.

