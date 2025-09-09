‘친애하는 X’ 포스터 논란에 사과 “표절 유사성 인지…사용 중단”

‘친애하는 X’ 포스터(왼쪽)와 중국 영화 ‘용의자X적 헌신’ 포스터.

티빙 오리지널 시리즈 ‘친애하는 X’ 측이 론칭 포스터를 둘러싼 표절 의혹에 대해 공식 입장을 밝혔다.

‘친애하는 X’ 측은 9일 공식입장을 통해 “‘친애하는 X’ 론칭 포스터의 경우 특정 레퍼런스와의 유사성을 뒤늦게 인지해 즉각 사용을 중단하고 향후 사용을 하지 않기로 조치했다”며 “세심하게 제작과정을 살피지 못해 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “철저한 검수 과정을 통해 유사한 일이 반복되지 않도록 주의를 기울이겠다”고 덧붙였다.

앞서 지난 8일 ‘친애하는 X’ 측이 론칭 포스터를 공개한 후 ‘용의자X적 헌신’의 포스터와 유사하다는 지적을 받았다. 찢어진 종이 사이로 인물이 등장하는 구성, 색감과 전체적인 구도 등이 닮았다는 의견이 온라인을 중심으로 확산됐다.

‘용의자X적 헌신’은 히가시노 게이고의 동명 소설을 원작으로 한 작품으로, 2017년 중국에서 개봉했다.

한편, ’친애하는 X’는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정), 그리고 그에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 배우 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음 등이 출연하며, 오는 11월 6일 티빙을 통해 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

