조정석 110억 대치동 건물, 새 주인은 ‘부산행’ 연상호 감독

배우 조정석, 연상호 감독. 사진 = 뉴시스

연상호 감독이 배우 조정석의 110억 대치동 건물 새 소유주인 것으로 드러났다.

9일 대법원 등기소에 따르면, 앞서 조정석이 110억 원에 매도해 화제를 모은 대치동 건물의 주인이 연상호 감독으로 확인됐다.

해당 건물은 은마아파트 사거리 인근에 위치해 있으며, 대치동 학원가와 인접한 상권에 자리 잡고 있다. 대지면적 224.6㎡(67.94평), 연면적 710.71㎡(214.98평)에 지하 1층부터 지상 6층까지 규모로 현재 영어학원이 전층 임대 중이다.

조정석은 해당 부지를 2018년 39억 원에 소속사인 제이에스컴퍼니 법인 명의로 매입해 2020년 새 건물을 올려 연상호 감독 측에 110억 원에 매각했다. 이에 7년 만에 71억 원의 시세차익을 거둬 화제를 모았다.

연상호 감독은 그가 대표로 있는 주식회사 다다쇼 명의로 지난 6월 해당 건물을 매입했고 지난달 소유권 이전을 마쳤다. 현재는 한 신탁사와 계약을 맺고 소유권을 위탁한 상태다.

한편, 조정석은 최근 주연을 맡은 영화 ‘좀비딸’로 550만 관객을 돌파하며 흥행 저력을 입증했고, 연상호 감독은 오는 11일 신작 ‘얼굴’을 통해 관객들과 만날 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

