팀버랜드 아시아태평양 앰배서더에 ‘세븐틴 디에잇’

팀버랜드가 그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 디에잇을 새로운 아시아·태평양(APAC) 브랜드 앰배서더로 선정했다.

디에잇은 데뷔 이후 춤, 음악, 패션 전반에 걸친 다양한 분야에서 전 세계 팬들을 매료시켜왔다.

팀버랜드 측은 “디에잇은 무대 위에서 그는 매 순간 열정과 탐험가의 정신으로 예술적 표현의 경계를 확장했으며, 무대 밖에서는 솔직하고 진정성 있는 태도로 팬들과 청년 세대가 한계를 깨고 진정한 자아를 찾을 수 있도록 격려했다”며 “이러한 두려움 없는 내적 강인함과 끊임없는 탐구 정신은 1973년 브랜드 창립 이래 이어져온 팀버랜드의 핵심 철학과 맞닿아 있다”고 설명했다.

팀버랜드는 이와 함께 디에잇과 함께한 새로운 캠페인 필름 ‘언브레이커블 유(Unbreakable You)’를 공개했다. 영상 속 디에잇은 팀버랜드의 아이코닉 제품인 옐로 부츠를 착용하고 광활한 사막을 걸어나간다.

팀버랜드 측은 “언브레이커블의 본질은 팀버랜드 풋웨어의 견고함을 상징할 뿐 아니라 도전과 변화, 자연의 요소를 두려워하지 않고 세상을 향해 나아가는 대담한 라이프스타일을 의미한다”며 “이번 영상은 인생이라는 미지의 여정을 헤쳐 나가는 수많은 청년들을 상징한다”고 말했다.

한편, 팀버랜드는 디에잇의 앰버서더 활동을 통해 더욱 젊고 친근한 방식으로 언브레이커블 정신을 전할 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

