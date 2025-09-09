[내야외야] 키움 송성문, 공동생활가정에 ‘지수라이프 선풍기’ 기증

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움히어로즈(대표이사 위재민) 내야수 송성문이 구로희망복지재단을 통해 공동생활가정에 ‘지수라이프 선풍기’ 20대를 기증했다.

키움은 2021시즌부터 홈경기에서 홈런을 친 키움 선수의 이름으로 기부 활동을 진행해왔다. 기존에는 고척스카이돔 좌측 외야 방면을 ‘더함존’으로 지정해 이곳으로 홈런을 친 키움 선수 이름으로 구단 파트너사 ‘더함’이 제공하는 ‘더함TV’를 연고지역 내 사회복지시설에 기증했다. 올 시즌부터는 ‘더함 지수라이프존’으로 명칭을 변경하고, TV 대신 선풍기를 기증한다.

송성문은 지난 8월28일 2번 타자 3루수로 선발 출전해 3회 말 좌측 외야 더함 지수라이프존으로 1점 홈런을 날렸다. 이로써 송성문은 시즌 첫 지수라이프 선풍기 기증자로 선정됐다.

기증 물품은 구로 희망복지재단을 통해 구로구 관내 공동생활가정 여섯 곳에 전달된다. 공동생활가정은 가족 해체나 방임, 학대, 유기 등으로 보호받지 못하는 아동을 대상으로 보호와 양육 서비스를 제공하는 소규모 아동보호 시설이다.

키움은 앞으로도 다양한 파트너사와 함께 지역 내 소외계층을 위한 사회공헌활동을 전개해 나갈 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]