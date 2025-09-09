김민규, DP 월드투어 마치고 귀국… KPGA 신한동해오픈서 메이저 타이틀 도전

김민규가 티샷을 하고 있다. KPGA 제공

“KPGA 메이저대회 신한동해오픈, 나의 무대로 만들겠다.”

한국 골프의 간판 김민규가 제41회 신한동해오픈(총상금 15억원·우승상금 2억7000만원)을 앞두고 포부를 밝혔다.

이번 대회는 한국프로골프(KPGA) 코리안투어, 일본투어(JGTO), 아시안투어 공동 주관의 메이저 대회로 오는 11일 인천 송도의 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 막을 올린다. 국내외 최정상급 선수 136명이 출전해 치열한 각축전을 펼칠 예정이다.

올 시즌 대부분 DP World Tour(유럽 투어)에서 활약하고 있는 김민규도 이번 대회에 참가한다. 의미가 크다. 김민규는 지난해 이 대회에서 한국 선수 중 유일하게 톱5(4위)에 올랐다. 이를 바탕으로 2024시즌 제네시스 포인트 2위, 상금랭킹 2위에 올랐고, 덕분에 올해 DP 월드투어 무대에 나설 수 있었다.

김민규는 “올해는 세계 무대에서 경험한 모든 순간이 배움이자 도전이었다. 시차 적응, 매주 평균 15시간의 이동, 낯선 환경 속에서도 흔들리지 않기 위해 제 자신과 끊임없이 싸워야 했다”며 “이제 고국으로 돌아와 한국 팬들 앞에서 다시 승부를 걸 시간”이라고 주먹을 불끈 쥐었다. 이어 “지난해 이 대회에서 톱5에 올랐다. 올해는 우승에 도전하겠다”며 “잭 니클라우스 골프클럽의 거센 바람과 난도마저 내 무대의 일부로 만들겠다”고 강조했다.

김민규는 이 대회를 마치면 곧바로 프랑스로 향한다. 유럽 투어 프랑스 페덱스 오픈에 출전할 예정이다. 그는 “한국 팬들의 응원을 등에 업고, 세계 무대에서도 흔들림 없는 도전을 이어가겠다”고 전했다.

