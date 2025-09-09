JYP 박진영 “K-팝의 특별한 기회, 꼭 살리고 싶어 결심”…대중문화교류위원장 내정 소감

JYP엔터테인먼트 박진영 대표 프로듀서가 대중문화교류위원장에 내정됐다.

박진영 PD는 9일 자신의 SNS에 ‘대중문화교류위원회 일을 맡으면서’라는 제목의 글을 썼다.

“대중문화교류위원회라는 대통령 직속기구의 일을 맡아서 하게 됐다”고 운을 뗀 박진영은 “정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 여러 면에서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했지만, 지금 K-팝이 너무나도 특별한 기회를 맞이했고, 이 기회를 꼭 잘 살려야만 한다는 생각에 결심을 하게 됐다”고 임명 소감을 전했다.

강훈식 대통령 비서실장이 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 중앙선관위원장 후보, 대중문화교류위 공동위원장 등 인선 발표을 했다. 발표에 따르면 대통령 직속 대중문화교류위원회가 신설되고 공동위원장에 박진영 JYP 엔터테인먼트 대표 프로듀서와 최휘영 문화체육관광부 장관을 내정했다.

박 PD는 JYP엔터테인먼트 창립자이자 최대주주다. 2009년 소속 그룹인 원더걸스의 미국 진출을 추진한 박진영은 그 해 원더걸스 싱글 '노바디'가 핫 100 차트 76위로 진입하며 대한민국 대중음악에 획을 그었다. 1894년 시작된 빌보드 차트의 115년 역사상 대한민국 가수로는 최초로 차트 진입에 성공한 가수다.

글을 통해 “2003년 무작정 미국으로 건너가 미국 음반사들에 우리 가수들의 홍보자료를 돌릴 때, 2009년 원더걸스가 한국 가수 처음으로 빌보드 핫100 차트에 진입 했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다. K-팝이 전 세계에서 사랑 받는 것”이라고 전한 박 PD는 “실효적인 지원이 갈 수 있도록 하고, 또 후배 아티스트들이 더 좋은 기회를 많이 얻을 수 있도록 열심히 노력하겠다. K-팝이 한 단계 더 도약해 우리 문화를 알리는 걸 넘어, 세계인들이 서로를 이해하고 교류하는 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 전했다.

