최민식, ‘인턴’ 위해 체중 감량?…슬림해진 근황 화제

배우 최민식의 근황이 전해지며 네티즌들의 관심을 모으고 있다.

9일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘영화 인턴 촬영 예정인 최민식’이라는 제목과 함께 촬영 현장으로 추정되는 사진이 게재됐다. 공개된 사진 속 최민식은 스태프들이 분주히 오가는 현장에서 어딘가를 응시하고 있으며, 이전보다 날렵하고 슬림해진 모습이 특히 눈길을 끌었다.

앞서 지난달에도 배우 허준호가 넷플릭스 오리지널 ‘맨 끝줄 소년’ 촬영 종료 인증 사진을 올렸을 당시, 최민식은 슬림해진 모습으로 등장해 주목을 받았다.

한편, 최민식은 영화 ‘인턴’ 한국 리메이크작에 출연할 예정이다. 원작은 로버트 드 니로와 앤 해서웨이가 호흡을 맞춘 미국 영화로, 은퇴 후 새롭게 인턴으로 사회에 뛰어든 시니어의 이야기를 따뜻하게 그려낸 작품이다. 최민식은 원작에서 드 니로가 연기한 주인공 역할을 맡았으며, 여주인공 역은 배우 한소희가 출연을 확정 지었다.

