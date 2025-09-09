‘멀티골’ 천안 툰가라, ‘하나은행 K리그2 2025’ 28라운드 MVP

천안 툰가라. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 천안 툰가라가 ‘하나은행 K리그2 2025’ 28라운드 MVP로 선정됐다. 툰가라는 지난 7일 김포솔터축구장에서 열린 김포와 천안의 경기에서 멀티골을 기록하며 천안의 3-1 승리를 이끌었다.

K리그2 28라운드 베스트 매치 역시 김포와 천안의 경기로 선정됐다. 이날 천안은 전반 20분 툰가라의 선제골에 이어, 후반 2분 이지훈, 후반 6분 툰가라가 연속골을 기록하며 세 골 차로 앞서갔다. 경기 종료 직전 김포 제갈재민이 만회골을 터뜨리며 추격에 나섰지만, 승부를 뒤집지는 못하며 경기는 천안의 3-1 승리로 막을 내렸다.

K리그2 28라운드 베스트 팀은 성남이다. 성남은 6일 탄천종합운동장에서 열린 안산과의 경기에서 후이즈, 김정환, 류준선, 베니시오 등 다양한 포지션의 선수들이 득점포를 가동하며 4-0 승리를 거뒀다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

[하나은행 K리그2 2025 28R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 툰가라(천안)

베스트 팀: 성남

베스트 매치: 김포(1) vs (3)천안

베스트11

FW: 툰가라(천안), 김병오(화성), 에울레르(서울E)

MF: 김정환(성남), 이찬동(경남), 박창준(부천), 이지훈(천안)

DF: 베니시오(성남), 김오규(서울E), 신재원(성남)

GK: 구상민(부산)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

