결혼정보회사 듀오, 슈카월드와 함께한 협업 영상 50만 회 육박

​결혼정보회사 듀오와 유튜브 채널 ‘슈카월드’의 협업 브랜드 콘텐츠 영상이 공개 닷새 만에 47만 조회수를 기록하며 화제를 모으고 있다.사진=듀오 제공

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 유튜브 경제·금융 전문 채널 ‘슈카월드’와 협업해 선보인 브랜드 콘텐츠 영상이 공개 닷새 만에 조회수 47만 회를 기록했다고 10일 밝혔다.

이번 영상은 '결혼정보회사'를 주제로 결혼정보회사의 호황, 온라인 데이팅의 한계, 혼인율 증가 요인 등을 다뤘으며 특히 듀오의 성공 배경과 성과에 대해 집중 조명했다.

영상에서는 듀오의 회원 현황, 가입비 및 프로그램 구성, 신원 인증 시스템 등 핵심정보도 소개됐다. 아울러 현직 커플매니저가 출연해 결혼정보회사에 대한 질문에 답하는 시간도 마련됐다.

듀오의 조인숙 팀장은 “초기에는 만혼이나 결혼이 어려운 분들이 많았지만, 최근엔 결혼적령기의 준비된 고객들이 주로 찾는다”며, “특히 코로나19 이후 안전하고 확실한 만남을 원하는 수요가 늘면서 가입률이 2~3배 증가했다”고 설명했다.

또한, 듀오는 창립 30주년을 기념해 이달 14일까지 ‘환상의 4년 전 회비로’ 특별 프로모션을 진행한다. 기간 내 신규 가입 고객은 4년 전 회비 수준으로 가입할 수 있다고 업체 측은 전했다.

결혼정보업체 듀오 관계자는 “이번 협업을 통해 결혼정보회사의 역할과 듀오를 한층 더 친근하게 전할 수 있었다”며 “앞으로도 ‘결혼’하면 자연스럽게 떠오르고, 가장 먼저 믿고 찾는 브랜드가 되겠다”고 말했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]