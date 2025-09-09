“의상 다 젖은 줄도 모르고” 고현정, 6세 아역 배우 구했다

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

배우 고현정이 드라마 촬영 도중 물에 빠질 뻔한 6세 아역배우를 구한 미담이 뒤늦게 알려져 감동을 주고 있다.

8일 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’에 출연 중인 아역 조세웅 군의 어머니는 자신의 SNS를 통해 당시 상황을 회상하며, 고현정에게 감사의 마음을 전했다.

조 군의 어머니는 “웅이 생명의 은인, 고현정 배우님”이라며 “작년 촬영차 신안의 섬마을 바닷가에 갔다가 바다를 보자마자 달려간 세웅이를 잔잔했던 파도가 삼키려던 그 순간, 고현정 배우님이 멀리서 번개처럼 달려와 구해주셨다”고 설명했다.

이어 “의상도 다 젖으시고, 온몸을 던져 구해주시다니... 어떻게 감사해야 할지 모르겠다”며 “저는 놀라 얼어붙어 있었는데, 고현정 배우님이 꼭 안아주며 안심시켜주셨다”고 전했다.

고현정은 슛이 끝난 후에도 조세웅 군과 함께 놀아주며 따뜻하게 배려해 준 것으로 알려졌다. 조 군의 어머니는 “세웅이가 한동안 ‘고현정 엄마’ 앓이를 했다”며 웃픈 에피소드도 덧붙였다.

공개된 영상에는 고현정이 촬영 현장에서 어린 조 군의 곁을 지키며 바람과 파도 속에서도 꼼꼼히 챙기는 모습이 포착돼 훈훈함을 더했다.

한편, 고현정은 5일 첫 방송된 SBS 드라마 ‘사마귀’로 안방극장에 복귀했다. 연쇄살인마 정이신 역을 맡아 파격적인 변신을 선보이며, 첫 회부터 시청률 7.1%(닐슨코리아 기준)를 기록해 동시간대 1위를 차지했다.

