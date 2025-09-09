에픽세븐, 7주년 행사 성료…‘E7WC 2025’ 뜨거운 호응

에픽세븐 7주년 오프라인 행사 모습. 스마일게이트 제공

모바일 역할수행게임(RPG) ‘에픽세븐’이 유저들과 함께 한 7주년 행사를 성황리에 마무리했다.

스마일게이트는 지난 6∼7일 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀에서 에픽세븐 정식 론칭 7주년 오프라인 행사를 진행했다고 9일 밝혔다.

6일에는 에픽세븐의 핵심 콘텐츠인 실시간 월드 아레나의 전세계 최강자를 가리는 에픽세븐 월드 아레나 챔피언십 2025(E7WC) 그랜드 파이널이 열렸다.

관람 티켓 예매는 시작 1분만에 매진됐으며 현장에는 1000명에 육박하는 이용자들이 방문해 객석을 가득 메웠다. 결승에서는 4년 연속 월드 아레나 정규 시즌 랭킹 1위에 빛나는 한국의 고먕미(GOMEAWME)선수와 지난해 E7WC 우승자 하자마레이 선수를 예선에서 꺾고 올라온 아시아 서버의 시아오 슈에나이(Xiao Xuenai) 선수가 맞붙었다. 치열한 접전 끝에 세트 스코어 4대 2로 슈에나이 선수가 최종 우승을 차지하면서 우승상금 5만달러의 주인공이 됐다.

현장에는 대회 외에도 다양한 미니게임 부스와 에픽세븐 공식 굿즈샵, 이용자 창작 굿즈를 판매하는 창작 마켓, 코스프레 공연 등 다채로운 즐길 거리가 마련됐다. 특히 굿즈샵에서는 11종의 신규 굿즈 뿐만 아니라 에픽세븐의 첫번째 TCG(트레이딩 카드 게임) 에픽세븐 니벨아레나 2종을 선보였다.

7일 오후 12시부터는 에픽세븐 최초의 오케스트라 공연 심포니 넘버 세븐 오르비스가 개최됐다. 공연에서는 에픽세븐의 세계관과 감성을 담은 31곡의 OST를 오케스트라의 웅장한 선율로 재해석해 선보였다.

게임 팬들에게 유명한 안두현 지휘자가 인제이 오케스트라의 지휘를 맡았으며 게임 속 빌트레드 목소리의 주인공 남도형 성우가 MC로 참여해 이용자들과 소통했다. 하르세티 역을 맡은 김도영 성우와 가수 나고은은 더 스타본, 데스퍼레이트, 프로미스와 같은 에픽세븐 OST 명곡의 보컬로 참여하기도 했다.

