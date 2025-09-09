[내야외야] 롯데, 정관장 ‘에브리타임’과 함께하는 매치데이

사진=롯데자이언츠 제공

프로야구 롯데는 오는 10일 사직구장에서 열리는 한화와의 홈경기에서 건강기능식품 대표 브랜드 정관장 ‘에브리타임’과 함께 매치데이를 진행한다.

이날 시구와 시타에는 KGC인삼공사 부산지역 가맹점 사업자와 부산경남지사장이 나선다. 가맹점과 가맹본부와의 화합을 바탕으로 팀의 승리를 응원한다.

경기 전에는 입장 관중 선착순 3천 명에게 ‘에브리타임’ 제품이 제공된다. 지난 8월 17일에 이어 두 번째로 마련된 행사로, 야구장을 찾은 팬들의 에너지 충전을 돕는다.

정관장의 ‘에브리타임’은 2004년 출시 이후 약 20년간 TPO(시간, 장소, 상황)에 맞춰 건강을 간편하게 챙길 수 있도록 스틱·필름·앰플 등 다양한 제형을 선보여왔다. 맛과 원료, 기능성 면에서도 폭넓은 라인업을 구축하며 대한민국 대표 건강기능식품으로 자리매김했다.

KGC 인삼공사 관계자는 “야구장에서 바캉스를 즐기는 팬들에게 ‘에브리타임’을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 제품을 통해 간편한 건강 설루션을 전하겠다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

