‘1세대 유튜버’ 故 대도서관, 오늘(9일) 발인…“범죄 혐의점 無”

사진= 대도서관 (본명: 나동현) SNS

1세대 인터넷 방송인 나동현 씨(인터넷 활동명 대도서관)가 영면에 들었다.

9일 오전 서울 건국대학교 장례식장에서 나 씨의 발인식이 엄숙히 진행됐다. 장지는 서울시립승화원·만월산 약사사이다. 고인의 전처인 유튜버 윰댕이 마지막 길을 함께 했다.

나동현 씨는 6일 오전 8시 40분경 서울 광진구 자택에서 사망한 채 발견됐다. 향년 46세였다. 약속 장소에 나타나지 않고 연락이 닿지 않자 지인이 신고했으며, 경찰이 출동해 고인을 발견했다.

경찰은 고인이 생전에 심장 관련 통증을 호소했다는 지인의 진술을 토대로 지병에 의한 사망 가능성을 염두에 두고 수사를 진행했다. 국립과학수사연구원은 부검 결과 타살 등 범죄 혐의점이 없다는 1차 소견을 경찰에 전달했다.

고인은 2010년부터 활동을 시작해 1세대 인터넷 방송인으로 자리매김했으며, 약 144만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널을 운영해왔다.

2015년에는 같은 인터넷 방송인 윰댕과 결혼했으나 2023년에 이혼했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

