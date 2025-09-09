휴맥스모빌리티 관계사 엔젤플러스, 프리미엄 대리운전 앱 ‘투루대리’ 오픈

종합 모빌리티 기업 휴맥스모빌리티의 관계사 엔젤플러스는 개인 고객을 위한 프리미엄 대리운전 앱 서비스 ‘투루대리(Turu DRIVER)’를 공식 출시한다.

투루대리는 엔젤플러스가 ‘천사대리’ 브랜드를 통해 20년간 국내 유수의 대기업 임직원을 대상으로 제공해 온 프리미엄 법인 전용 대리운전 서비스의 운영 노하우를 바탕으로, 일반 개인 고객(B2C)에게도 동일한 수준의 서비스를 제공하기 위해 새롭게 선보이는 앱 기반 서비스다.

특히 업계 최대 규모인 전국 1만1000명의 자사 소속 기사를 보유하고 있어, 신속한 배차가 가능 한 것이 핵심 경쟁력이다. 엔젤플러스는 투루대리 서비스 기획 단계에서 기존 법인 고객들의 의견을 적극 반영했다. 지난해 실시한 만족도 조사에서 ‘빠른 기사 배정(39%)’, ‘기사 도착 소요 시간(27%)’이 1·2순위로 꼽히는 등 총 66%의 고객이 ‘속도’를 핵심 가치로 인식하고 있는 점에 주목했다.

이러한 고객 인사이트를 기반으로 투루대리는 ▲신속 배차 ▲엄격한 기사 선발•교육 시스템 ▲24시간 콜센터 운영 ▲투명한 요금체계 ▲택시와 대리 서비스에 모두 사용할 수 있는 풍성한 포인트 제공을 주요 서비스 차별화 요소로 내세운다. 또한 업계 최초로 '엄브렐라 보험'을 도입해 최고 수준의 보상 체계를 제공하며 프리미엄 서비스를 완성했다.

김상원 엔젤플러스 대표는 “투루대리는 그동안 대기업 임직원만 경험할 수 있었던 프리미엄 대리운전 서비스를 일반 고객에게도 동일하게 제공하기 위해 기획한 서비스”라며, “고객의 목소리를 반영한 고품질 서비스를 통해 국내 대리운전 시장의 질적 향상을 선도하겠다”고 말했다.

한편, 투루대리 출시로 휴맥스모빌리티는 ▲주차 운영(투루파킹) ▲카셰어링(투루카) ▲전기차충전(투루차저) ▲주차대행(투루발렛) ▲대리운전(투루대리)을 아우르는 종합 모빌리티 생태계를 강화했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

