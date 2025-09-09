여자프로배구 도로공사, 어썸스타와 스폰서십 계약

사진=한국도로공사 하이패스 제공

여자프로배구 한국도로공사가 스포츠 퍼포먼스 브랜드 어썸스타와 손잡았다.

도로공사는 “어썸스타와 3년 간의 스폰서십 계약을 체결했다”고 9일 밝혔다. 어썸스타는 2025∼2026시즌부터 3년 간 팀 패키지를 제공한다. 선수단의 경기력 향상과 팀 아이덴티티 강화를 전폭적으로 지원할 예정이다.

어썸스타가 제공하는 팀 패키지에는 선수단과 코칭스태프를 위한 공식 경기 유니폼, 트레이닝 웨어, 스포츠 용품 전반이 포함된다.

도로공사 관계자는 “어썸스타와 함께하게 돼 매우 기쁘다. 선수들이 시즌 내내 안정된 컨디션으로 훈련과 경기에 임하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

어썸스타 관계자는 “도로공사 배구단은 열정과 투지를 상징하는 명문 구단이다. 어썸스타는 이들의 도전을 함께 응원한다. 팬들과도 새로운 에너지를 공유하고 싶다. 이번 스폰서십은 단순한 후원을 넘어 선수들의 퍼포먼스를 극대화하며 최고의 순간을 만들어내도록 함께 성장하는 여정이 될 것”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

