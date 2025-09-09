바디 케어 전문 브랜드 힐그리즈, 론칭 및 기능성 제품 출시

사진 =힐그리즈

바디 케어 전문 브랜드 ‘힐그리즈(Healgrids)’가 공식 론칭하며 기능성 제품을 선보이고 기념 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

힐그리즈는 가정의학과 전문의가 론칭한 고기능성 바디 케어 브랜드다. 색소침착, 셀룰라이트, 탄력 저하 등 환자들이 겪는 실제 고민에서 출발한 브랜드로, 연구로 검증된 유효 성분을 정교하게 설계해 눈에 보이는 변화를 만드는 제품을 선보인다고 브랜드 측은 전했다.

브랜드 론칭을 하면서 첫 선을 보인 제품은 미백 기능성의 ‘나이아신아마이드 4% 토닝 데오드란트’다. 뉴오리고 성분을 담아 땀과 박테리아 증식을 억제하고, AHA와 PHA 1% 함유로 모공과 각질을 관리한다. 여기에 판테놀, 알란토인, 세라마이드NP 성분으로 피부 보습을 강화하며 나이아신아마이드 4%의 고함량으로 피부 톤 케어도 가능하다.

해당 제품은 임상 시험을 통해서도 피부 개선 효과가 확인됐다. 2주 사용 후 피부 색소침착 36.8% 개선, 2주 사용 후 피부 톤 4.2% 개선했으며 1회 사용 후 피부 냄새가 93.3% 개선됐다. 냄새 유발균 S.aureus는 99.99% 억제하며 피부 저자극 테스트도 완료했다.

특히 250년 전통의 스위스 향료사와 협업해 개발한 에센셜 오일을 사용해 시트러스향, 허브향, 우디향이 어우러져 산뜻하고 상쾌한 향을 선사한다.

오는 9월 중에는 신제품 ‘PHA 0.5% 샤워 오일’과 ‘레티노이드 0.1% 퍼밍 바디 세럼’도 선보인다. ‘PHA 0.5% 샤워 오일’은 가벼운 오일 제형에 물에 닿으면 거품이 나는 오일 투 폼 제형의 제품으로 샤워 중 마사지가 용이하고 씻어낸 후에도 촉촉함이 오래 남는 포뮬라를 적용한 것이 특징이다. ‘레티노이드 0.1% 퍼밍 바디 세럼’은 저하된 피부 탄력을 개선하는 데에 도움을 주는 초고기능 원료 매트릭실 3%, 차세대 레티놀 Cosroma® HPR-10 1%의 완벽한 배합으로 진정, 보습, 재생까지 모두 가능한 3STEP 토탈 케어를 기대할 수 있다.

9월 중 출시되는 신제품은 모두 Cruelty-free에 일부 성분은 EWG 그린 등급 판정을 받았으며, 유해 성분 15가지를 첨가하지 않아 안전하게 사용할 수 있다. 모든 제품은 힐그리즈 자사몰에서 만나볼 수 있다.

이와 함께 힐그리즈는 오는 30일까지 할인 프로모션과 그랜드 오픈 이벤트를 진행한다. 데오드란트는 31% 할인된 가격에, 바디 세럼은 39% 할인된 가격에 구매 가능하다.

힐그리즈 조혜수 대표는 “힐그리즈를 통해 누구나 집에서도 손쉽게 고기능성 바디 케어를 경험할 수 있도록 브랜드를 전개해 나갈 예정”이라며 “앞으로도 미백과 보습 제품을 비롯해 바디 피부의 안티에이징까지 관리할 수 있는 제품을 다양하게 선보여 많은 분들이 자신의 몸을 더 사랑할 수 있도록 함께 하는 브랜드가 되겠다”고 전했다.

