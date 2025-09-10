김건모·신승훈→god·H.O.T.…90년대 가요계 레전드가 돌아온다

신승훈. 사진=도로시컴퍼니(왼쪽), 김건모. 사진=아이스타미디어컴퍼니(오른쪽)

1990년대 대한민국 가요계를 황금기로 이끌었던 레전드들이 무대에 다시 선다. 세대를 아우르는 뮤지션들이 잇따라 공연을 펼치며 그시절 감동과 열기를 재현할 예정이다.

남성 솔로 가수로 최고의 인기를 누리며 1990년대 가요계 대표적인 라이벌 관계로 꼽히는 가수 신승훈과 김건모는 나란히 이달부터 대중과 만난다. 발라드의 황제 신승훈과 댄스·발라드·레게 등으로 국민 가수 반열에 오른 김건모는 음악적 색깔은 달랐지만 활동 시기와 음반 판매, 대중적 인기 모두에서 나란히 가요계를 이끌었다.

먼저 신승훈은 오는 23일 정규 12집 ‘신시얼리 멜로디스(SINCERELY MELODIES)’를 발매한다. 신승훈이 정규 앨범을 선보이는 건 2015년 이후 약 10년 만이다. 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 나서는 등 앨범 제작 전반 작업을 직접 진두지휘하며 자신의 진정성을 빼곡히 채워 넣었다.

올해 데뷔 35주년을 맞은 신승훈은 오는 11월1일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트를 열며 뜻깊은 행보를 이어나간다. 이날은 신승훈의 데뷔일이다. 이번 공연을 통해 35년간 쌓아온 음악의 진수를 응집한다. 연출·편곡·세트리스트 등 공연 전반에 심혈을 기울이며 팬들에게 깊은 감동과 울림을 전한다는 각오다.

김건모는 이달 27일 전국투어 콘서트를 개최하며 6년 만에 대중 앞에 선다. 부산을 시작으로 대구·대전·서울까지 순차적으로 전국의 팬들을 만난다. 김건모는 2019년 ‘미운 우리 새끼’(SBS)에 출연하며 제2의 전성기를 누리다 성폭행 의혹이 불거진 후 모든 방송 활동을 중단했다. 성폭행 혐의로 피소됐지만 검찰은 2021년 무혐의로 결론 내렸다. 지난 6년간 연예계에서 아예 자취를 감춘 김건모지만 측근들은 “무대를 떠나 있었지만 음악만큼은 단 한 순간도 놓지 않았다”고 증언했다는 전언이다.

록 발라드의 전설 임재범은 내년 데뷔 40주년을 앞두고 11월 전국투어 콘서트로 돌아온다. 약 2년 8개월 만에 개최하는 전국투어 공연이다. 이번 콘서트는 임재범의 40년 음악 여정을 되돌아보며 그의 인생과 음악에 담긴 깊은 울림을 팬들과 함께 나누는 자리로 마련된다.

록 발라드의 정수를 보여준 ‘고해’·‘너를 위해’ 등 서정적 감성이 돋보이는 대표곡이 40년의 세월이 만든 더욱 깊어진 감성으로 재탄생할 것으로 기대를 모은다. 전국투어와 더불어 약 3년 만에 신보인 정규 8집도 발표할 예정이다.

감성 싱어송라이터 김동률은 오는 11월 서울 올림픽공원 체조경기장(KSPO DOME)에서 콘서트를 연다. 김동률은 2023년 같은 장소에서 열린 공연을 통해 6만 관객을 모으며 풍성한 세트리스트와 세밀한 무대 연출로 호평받은 바 있다. 2년 만에 개최되는 단독 콘서트인 만큼 이번 공연 역시 예매 오픈 당일 총 7회 공연 7만 석이 모두 매진됐다.

1세대 레전드 아이돌도 다시 무대에 오른다. 그룹 god(지오디)는 오는 12월 서울과 부산에서 4년 연속 완전체 콘서트를 이어간다. 공연명 ‘아이코닉 박스’(ICONIC BOX)는 지금도 유효한 울림을 가진 아티스트 god가 음악과 무대에서 관객과 이어가는 깊은 공감과 앞으로의 여정을 담은 공연 서사의 상징이다. god는 팬들과 함께 지나온 추억을 되새기고 앞으로 이어질 이야기를 열어보는 특별한 연말 무대를 준비하고 있다는 후문이다.

그룹 H.O.T.는 11월22∼23일 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 2025 한터 음악 페스티벌에서 헤드라이너(간판출연자)로 무대에 오른다. 완전체 H.O.T. 무대는 2019년 고척스카이돔 콘서트 이후 약 6년 만이다. H.O.T.는 양일간 무대에 올라 60분 이상의 공연을 펼친다. 멤버들의 솔로 무대를 포함해 총 13곡 이상 단독 콘서트급의 공연을 선사할 예정이다.

