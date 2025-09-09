‘닥터 차정숙→언슬전’ 소아린, 김소연·추영우 한솥밥…제이와이드컴퍼니 합류

배우 소아린이 제이와이드컴퍼니에서 새로운 출발을 알린다.

소속사 제이와이드컴퍼니는 "소아린과 최근 전속계약을 체결했다. 매력적인 비주얼로 각 캐릭터에 자신만의 색채를 입혀 온 소아린이 앞으로도 뛰어난 역량을 펼칠 수 있도록 다방면에서의 활동에 지원을 아끼지 않겠다"라고 전했다.

제이와이드컴퍼니 공식 SNS를 통해 소아린의 새 프로필 사진도 공개됐다. 소아린은 화이트 셔츠에 데님 팬츠를 매치한 스타일링으로 청순한 비주얼을, 블루 톤의 니트를 착용한 컷에서는 살짝 미소를 띤 채 러블리한 면모까지 아우르며 다채로운 매력을 보여줄 것을 예고했다.

지난 2019년 영화 '힘을 내요, 미스터 리'로 데뷔한 소아린은 그간 드라마 '라켓소년단', '멜랑꼴리아', '그리드', '돼지의 왕', '닥터 차정숙', '언젠가는 슬기로울 전공의생활' 등 다수의 작품에서 인상적인 연기를 보여주며 '차세대 기대주'로 떠올랐다.

소아린은 '닥터 차정숙'에서 서인호(김병철 분)의 혼외자인 '최은서' 역을 맡아 복잡다단한 감정을 때로는 섬세하고, 때로는 폭발적으로 풀어내며 극의 서사를 더욱 단단히 했다. 소아린은 또한 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서는 어린 나이에 임신 후 아버지와 갈등 상황에 놓이는 '황경주' 역을 연기했다. 가슴 절절한 눈물 연기로 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.

제이와이드컴퍼니에는 김소연, 김태우, 배종옥, 손나은, 이미도, 이보영, 이상윤, 천호진, 추영우 등이 소속됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

