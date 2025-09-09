마마무 솔라, 스크린 데뷔…공포 영화 '귀시' 17일 개봉

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 스크린 데뷔에 나선다.

솔라는 오는 17일 전국 개봉을 앞둔 영화 '귀시'에 출연하며 신인 배우로 도약한다. '귀시'는 여우 창문이 열리면 펼쳐지는 귀신 거래 시장 '귀시'에서 갖지 못한 것을 가지려는 사람들이 벌이는 섬뜩한 이야기를 다룬 작품이다.

극 중 솔라는 유명한 작가의 꿈을 이루기 위해 시골 마을을 찾은 '미연' 역을 맡는다. 미연은 마을의 수호신 같은 존재인 오래된 나무와 얽히며 기묘한 사건에 휘말리게 되는 인물이다.

특히, 솔라는 '귀시'를 통해 첫 스크린 연기에 도전한다. '마타하리', '노트르담 드 파리' 등 잇단 뮤지컬 작품을 통해 탄탄한 연기력과 표현력을 입증해 온 솔라의 색다른 매력을 만날 수 있을 것으로 기대된다.

이렇듯 솔라는 음악과 연기, 두 영역을 아우르며 확신의 올라운더로 입지를 굳혔다. 한계 없는 스펙트럼 속에 솔라는 오는 10월 11~12일에는 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 단독 콘서트 '솔라 (Solar) 3rd CONCERT 'Solaris''를 개최하고, 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

