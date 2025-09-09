코르티스 데뷔 앨범, 첫날 24만 장 팔려…올 신인 최고 성적

신인그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 앨범 발매와 동시에 호성적을 거두며 빅히트 뮤직의 ‘뉴 히트’로 떠올랐다.

9일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 코르티스가 8일 오후 6시 발매한 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’가 일간 음반차트 2위를 차지했다. 대형 아티스트들이 대거 컴백했음에도 데뷔 음반으로 단번에 차트 상위권을 뚫은 저력이 돋보인다.

‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 발매 당일 24만 7295장 판매됐다. 이는 올해 데뷔한 신인을 통틀어 발매 1일 차 최다 판매량이다.

코르티스의 인기는 해외 차트에서도 감지된다. 신보는 9일 오전 10시까지 일본, 미국, 캐나다 등 18개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’에 차트인했다. 세계 음악시장의 중심인 미국에서 37위까지 치고 올라온 점이 고무적이다. 이 외에도 싱가포르(1위)를 비롯해 태국, 대만 등 총 9개 국가/지역에서 10위권에 포진하며 글로벌 흥행에 시동을 걸었다.

데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’의 인기도 심상치 않다. 이 곡은 8일 오후 11시 벅스 실시간 ‘톱 100’ 71위를 찍었다. 신인 보이그룹이 수록곡으로 국내 음원 차트에 진입하는 것은 매우 이례적이다. 앞으로 전진하는 듯한 안무를 따라 추는 댄스 챌린지가 각종 숏폼 플랫폼에서 빠르게 확산되는 가운데, 음원까지 흥행의 불씨가 옮겨붙는 모양새다.

한편 코르티스는 9일 오후 6시 하이브(의장 방시혁) 레이블즈 유튜브 채널에서 후속곡 ‘FaSHioN’의 콘셉추얼 퍼포먼스 필름을 선보인다. 지난 8일 오후 6시 게재된 이 곡의 공식 뮤직비디오는 공개 12시간 만에 100만 뷰를 돌파했다.

