아로엑스, ‘마블런 서울 2025’ 참가…현장 부스에서 ‘에너지젤’ 선봬

스포츠 뉴트리션 브랜드 ‘아로엑스(Aro-X)’가 ‘마블런 서울 2025’에 참가해 부스를 운영한다고 9일 밝혔다.

브랜드에 따르면 ‘마블런 서울 2025’는 마블(Marvel) 테마의 러닝 이벤트로, 오는 9월 14일 서울특별시청 앞에 위치한 서울광장에서 개최된다. ‘마블런’은 영화, 게임, 스트리밍, 캐릭터 IP 상품 등 다양한 접점에서 전 세계 소비자들로부터 큰 사랑을 받고 있는 마블 브랜드를 직접 체험할 수 있는 특별한 러닝 이벤트로, 국내에서는 2016년 시작돼 매년 1만명 이상이 참가하며 러너들에게 사랑받는 행사로 자리매김해왔다.

아로엑스는 이번 행사에서 현장 부스 운영을 통해 참가 러너들의 체력 보충을 위한 아로엑스 에너지젤 제품을 직접 소개하며, 다양한 체험 이벤트를 마련할 예정이다.

아로엑스는 일동제약그룹의 생활건강 자회사 일동생활건강이 새롭게 선보이는 스포츠 뉴트리션 브랜드다. 일동제약의 대표 브랜드인 아로나민의 신뢰도를 바탕으로 탄생, 라이프스타일 특화 건강기능식품을 선보인다.

‘아로(Aro)’는 아로나민의 품질 유산을, ‘엑스(X)’는 운동(exercise)의 영감을 받아 활동적이고 에너지 넘치는 모습을 의미한다. 대표 제품인 ‘아로엑스 에너지젤’은 팔라티노스, BCAA, 아르기닌, 타우린을 함유해 빠르게 흡수되며 속에 부담이 적다. 장시간 이어지는 마라톤, 라이딩, 등산 등의 고강도 스포츠 활동 시 급격히 소모되는 에너지를 단계적으로 보충해 러너들의 지속적인 퍼포먼스를 도울 수 있다고 브랜드 측은 전했다.

참가 러너들은 준비된 해당 제품을 섭취하며 체력 회복에 도움을 받을 수 있다. 방문객에게는 룰렛 이벤트를 통해 에너지젤을 비롯, 일동제약의 다양한 비타민 제품과 기념품을 증정한다. 현장에서 제품을 직접 체험한 후에는 네이버 스마트스토어를 통해서도 구매가 가능하다.

일동제약 관계자는 “’마블런 서울 2025’에 참여하는 러너들에게 에너지 보충을 통해 체력 회복을 도와 최상의 컨디션으로 완주할 수 있도록 아로엑스의 에너지젤을 제공, 즐겁고 건강하게 행사를 즐길 수 있도록 지원할 예정”이라며, “러너들 외에도 방문객들을 위한 다양한 이벤트를 마련했으니 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 전했다.

한편, 일동제약은 80년 역사의 대표 비타민 브랜드인 아로나민을 선보이는 기업으로 국민 건강 증진에 기여해오고 있다. 기존 일동제약 내 헬스케어사업부에서 지난 2024년 11월 분사된 일동생활건강은 아로엑스를 비롯해 건강기능식품 및 라이프스타일 제품을 전문적으로 선보이고 있다.

