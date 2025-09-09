[SW포토] 에스파 윈터, 재킷과 쇼츠로 러블리한 공항패션 완성

에스파 윈터 출국길.자료=랄프 로렌 코리아(Ralph Lauren Korea) 제공

그룹 에스파 멤버 윈터가 9일 오전 ‘2026 스프링 여성 컬렉션’쇼 참석하기 위해 미국 뉴욕으로 출국했다. 윈터는 이날 출국길에서 러블리한 공항패션을 선보이며 이목을 집중시켰다.

윈터는 ‘POLO’ 로고가 들어간 새틴 소재의 봄버 재킷을 아우터로 착용, 여기에 동일한 소재의 랠리 쇼츠를 매치하며 꾸안꾸 가을 코디를 완성했다. 여기에 카프스킨 라지 숄더백을 매치해 빈티지하면서도 세련된 포인트를 더해주었다.

특히, 윈터는 이날 18K 로즈 골드 스터럽 라리엇 네크리스와 스터디드 탭 클로저로 포인트를 준 이퀘스트리언 로즈 골드 스터럽 뱅글을 함께 매치하며 럭셔리하면서도 우아한 스타일을 완성했다.

한편, 윈터가 속해있는 에스파(aespa)는 여섯 번째 미니앨범 ‘Rich Man’(리치맨)으로 폭발적인 글로벌 반응을 얻고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

