임영웅, 오늘(9일) 서울 티켓 예매 시작…초고속 매진 예고

가수 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 서울 공연 티켓 예매가 9일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 시작된다.

앞서 열린 인천과 대구 공연은 예매 시작 직후 모든 회차가 매진되며 임영웅의 압도적인 인기를 증명했다. 이에 서울 콘서트 역시 치열한 티켓 전쟁이 예상되고 있다.

이번 전국투어에서 임영웅은 다채로운 음악 장르와 풍부한 무대 매력으로 전 세대를 아우르는 공연을 선보일 계획이다. 기존보다 더욱 화려하고 풍성한 볼거리와 듣는 재미를 더한 무대가 준비돼 기대감을 높이고 있다.

최근 발매한 정규 2집 앨범 ‘아임 히어로 2(IM HERO 2)’는 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’을 포함해 다수의 수록곡이 음원차트 상위권을 휩쓸며 큰 사랑을 받고 있다.

임영웅은 음악 활동뿐 아니라 KBS 2TV ‘불후의 명곡’과 SBS ‘섬총각 영웅’ 등에 출연하며 친근하고 진솔한 매력으로 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

한편, 임영웅의 전국투어 콘서트는 10월 인천 공연을 시작으로 본격적인 무대에 오른다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

