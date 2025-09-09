공정한 체육기금 지원 사업 평가…체육공단, 청렴 실천 서약식 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국민체육진흥기금(이하 체육기금) 지원 사업의 공정하고 투명한 성과 평가를 위한 ‘청렴 실천 서약식’을 열었다.

지난 8일 올림픽회관에서 개최된 서약식에는 하형주 이사장을 비롯한 체육기금 지원 사업 성과평가단이 참석한 가운데 공정성·투명성·전문성·청렴성·신뢰성의 5대 원칙을 담은 공동 서약문을 발표하고 청렴 실천 서약을 진행했다.

하형주 이사장은 “체육기금 성과 평가의 공정성과 청렴성은 국민 신뢰와 직결되는 가치”라며 “공정한 평가 제도 운용으로 체육기금이 대한민국 체육 발전과 스포츠 복지 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 체육공단은 올해부터 체육기금 지원 사업의 성과 평가 결과가 차년도 예산 편성에 반영됨에 따라 성과 평가의 질적 수준을 높이고, 과정의 독립성과 투명성을 보장하는 등 예산 환류 제도의 안정적 정착과 국민 신뢰 향상을 위해 지속적인 노력을 기울일 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

