고양이 캐릭터 ‘마쭈’, 중증장애인생산품박람회 출연...中 유명 왕홍도 라이브 방송

고양이 캐릭터로 틱톡에서 60만 팔로워를 보유한 인기 크리에이터 마쭈가 오는 10일 오후 2시 ‘제2회 중증장애인생산품 박람회’ 무대에 참가한다.

개그맨 김준호가 제작한 마쭈는 이미 이모티콘과 MD 상품까지 출시할 만큼 유명세를 얻고 있는 캐릭터다. 이번 박람회에서는 장애인 생산품을 소개하는 라이브 방송에 참여해 풍성한 볼거리를 더할 예정이다.

이번 행사는 9일 홍보대사 간미연이 개막식을 열며 시작된다. 이어 10일에는 방송인 김민경이 MC로, 그룹 클릭비 리더 김태형이 폐막 무대에 오르며 화려한 피날레를 장식한다. 신인 걸그룹 S2IT 역시 축하 공연을 확정해 기대를 모은다.

특히 이번 박람회는 글로벌 홍보마케팅 확대를 위해 중국 왕홍 대표 king&Fairyrk와 협력을 추진했다. 패션 분야 톱 인플루언서로 중국 내 영향력이 큰 이들은 장애인 생산품 판매 라이브 방송을 통해 중국 시장 개척에 나설 예정이다. king&Fairyrk는 패션위주의 판매를 하는 틱톡커이나 중국 30위안에 들어가는 왕홍들의 대표이사이기도 하다.

한국장애인직업재활시설협회 노유옥 과장은 “마쭈가 박람회에 참여한다는 소식도 놀라운데, 중국 왕홍 대표가 직접 판매 라이브 방송까지 한다는 것은 상상도 못한 일”이라며 “참여 시설들에게 한줄기 빛이 될 것”이라고 기대를 드러냈다.

‘제2회 중증장애인생산품 박람회’는 9일부터 10일까지 양재동 AT센터 3층에서 열린다. 무료 입장이며, 약 130개 부스에서 다양한 상품과 먹거리, 체험 프로그램, 추석 선물전 등 다채로운 프로그램을 만나볼 수 있다.

