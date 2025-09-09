노 젓는 국립중앙박물관, '국중박 분장놀이' 개최…케데헌 테마 포토존 운영

청년세대가 직접 참여해 전통문화를 새롭게 즐기는 행사가 국립중앙박물관에서 열린다.

국립중앙박물관은 오는 26∼28일 ‘2025 국중박 분장놀이’를 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 최근 높아진 청년층의 전통문화에 대한 관심에 부응하고 박물관의 문화유산을 세계인이 공감할 수 있는 주제와 엮어 K-컬쳐 확산에 기여하고자 기획됐다. 한국 전통문화에 국내외 관심이 높아지는 가운데 전통과 현대를 아우르며 모두가 즐길 수 있는 축제의 장으로 마련된다.

행사 기간 동안 국립중앙박물관 열린마당에서는 신라 금관·광복·호랑이를 주제로 한 포토존을 운영한다. 에이펙(APEC) 2025 경주 개최를 기념한 신라 금관존은 신라 금관 모형과 함께 찬란한 황금의 방으로 연출한다. 광복 80주년을 기리기 위한 광복존은 독립과 자유의 메시지를 전한다. 호랑이존에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등장 캐릭터 더피의 모티브가 된 조선시대 민화 호작도를 현대적으로 재해석해 선보인다. 관람객 누구나 포토존을 이용할 수 있으며 전통 복장을 무료로 대여하고 분장놀이에 참여할 수 있다.

온라인 사전 공모로 진행된 국중박 분장대회에는 총 83명(팀)이 참여했다. 우수작 10명(팀)을 뽑아 오는 27일 시상할 예정이다. 같은 날 분장을 하고 박물관을 방문한 관람객 가운데 베스트 드레서 20명을 선정하고 국립중앙박물관 문화상품(뮷즈)의 인기 상품인 까치 호랑이 배지와 흑립 갓끈 볼펜을 증정한다. 또한 케데헌의 사자 보이즈로 분장한 남성 댄스 인플루언서가 깜짝 등장해 공연을 선보이며 인증샷 이벤트 ‘사자를 찾아라’를 함께 진행한다.

한국관광공사와 협업해 외국인 관람객을 위한 프로그램도 마련한다. 한국관광공사는 열린마당에서 ‘마이 K-메모리, 한국의 추억을 담다’를 주제로, 경주 랜드마크 등 주요 도시 상징 디지털 타투 등 체험 프로그램을 제공한다. 27∼28일 ‘웰컴대학로’ 공연을 초청해 박물관 정문에서 전통·넌버벌 퍼포먼스·뮤지컬·태권도 등 세계인이 함께 즐길 무대를 선보인다.

유홍준 관장은 “국립중앙박물관에 보내주신 국내외 관람객들의 많은 사랑에 깊이 감사드린다”며 “이번 행사를 통해 한국 전통문화의 매력을 널리 알리고 관람객 모두가 함께 즐기는 축제로 자리매김하기 바란다”고 말했다.

