박주호♥안나 딸 나은, 리듬체조 대회서 ‘금메달’…“제2의 손연재 될까?”

사진=유튜브 채널 '집에서안나와 - with ANNA' 화면 캡처

전 축구선수 박주호와 안나 부부의 첫째 딸 박나은 양이 리듬체조 대회에서 대상을 수상했다.

8일 유튜브 채널 ‘집에서안나와 - with ANNA’에는 ‘with ANNA - Camcorder’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 리듬체조 대회에 출전한 박나은 양의 모습과 이를 응원하기 위해 한자리에 모인 가족들의 모습이 담겼다.

엄마 안나는 “나은이가 이번 대회를 위해 누구보다 열심히 훈련하고 실력을 키우려 노력했다”며 대회를 준비하는 과정에서 보여준 나은 양의 열정과 노력을 떠올렸다.

대회 당일 박주호와 안나, 동생 건후, 진우까지 온 가족이 총출동해 나은 양을 응원했다. 대회 의상으로 갈아입은 나은 양의 머리는 엄마 안나가 직접 묶어주었고, 특별히 제작한 반짝이는 왕관을 씌워주며 무대를 위한 마지막 손질을 마쳤다.

사진=유튜브 채널 '집에서안나와 - with ANNA' 화면 캡처

무대에 오른 나은 양은 긴장한 기색 없이 수준급 동작을 완벽하게 선보이며 관객의 시선을 사로잡았다. 이어진 시상식에서 나은 양은 ‘4학년 맨손 규성 1레벨’ 부문 대상을 수상했다. 자신의 이름이 호명되는 순간 안나는 기쁨의 눈물을 흘리며 감동을 전했다. 안나는 “나은이는 스스로 해낼 수 있다는 걸 보여주기 위해 정말 많이 노력했다”고 말하며 금메달과 상장을 자랑스럽게 공개했다.

한편 박주호는 2015년 스위스 출신 아내 안나와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 박주호 가족은 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 큰 사랑을 받은 바 있으며, 안나는 2022년 암 투병 소식을 알렸고 현재 수술 이후 회복 중으로 전해졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

