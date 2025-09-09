“아빠 됐다” 곽튜브, 10월 결혼

여행유튜버 겸 방송인 곽튜브. 뉴시스 제공

여행 유튜버 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 10월 웨딩마치를 울린다.

곽준빈은 8일 자신의 유튜브 채널 곽튜브에 ‘인생의 새로운 시작을 알립니다’라는 제목의 영상을 올렸다. 영상을 통해 “예식장을 잡고 내년 5월로 결혼을 준비하고 있었는데, 더 큰 축복이 와서 아빠가 됐다. 세 명이 됐으니 결혼을 당기기로 했다”며 “10월에 바로 결혼하기로 결정했다”고 예비신부의 임신과 결혼 소식을 동시에 전했다.

예비신부는 지금처럼 유명세를 가지기 전 유튜버로 활동하며 만난 사이다. 한 차례 이별을 맞았지만, 다시 재회해 결혼에 골인하게 됐다. 곽튜브는 예비신부에 대해 “나이가 훨씬 어리지만 자존감을 올려주는 사람이다. 보잘것없는 나를 챙겨주는 친구”라고 애정을 드러냈다.

곽튜브는 지난달 여자친구의 존재를 직접 밝혔다. 유튜브 방송 중 한 구독자가 여자친구의 유무를 묻자 “일반인 여자친구가 있다. 결혼 생각도 있다”고 했다. 이날 첫 언급 이후 출연하는 방송에서 여자친구가 다섯 살 연하의 직장인이라고 밝히면서 “여자친구랑 안 싸운다. 내가 다 양보한다”고 애정을 드러내기도 했다.

방송을 통해 여러 차례 결혼에 대한 의지를 보여왔던 곽튜브는 “어릴 때부터 내 가족을 만들고 싶다는 생각이 컸다. 아버지에 대한 로망이 컸고, 우리 부모님 처럼 좋은 부모가 되고 싶었다. 좋은 아버지, 좋은 남편이 되고 싶다는 생각을 했는데, 이 친구와 함께라면 결혼할 수 있다는 생각이 들었다. 행복한 모습 보여드리겠다”고 말했다.

곽준빈 소속사에 따르면 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들만 참석해 비공개로 치러진다. 결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡는다. 두 사람은 방영 중인 예능 전현무계획에 함께 출연 중이며 한 소속사에 몸담은 각별한 사이다.

솔직하고 담백한 여행기로 구독자 수를 확장하던 곽튜브는 유 퀴즈 온 더 블럭 등의 예능 프로그램에 출연하며 대중픽으로 떠올랐다. 자신의 이름을 내건 곽준빈의 세계 기사식당 시리즈를 비롯해 지구마불 세계여행, 전현무계획, 추성훈의 밥값은 해야지 등 예능 프로그램에서 활약하며 입지를 넓혔다. 현재 구독자 수는 212만 명에 달한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

