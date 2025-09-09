‘현실 찢은 판타지돌’ 엠빅, 11월 데뷔 확정…완전체 비주얼 공개

5인조 신인 보이그룹 AM8IC(엠빅)이 11월 데뷔를 앞두고 완전체 비주얼을 공개했다.

토브엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 AM8IC의 사호(SAHO), 밍카이(MINGKAI), 청이(CHUNGYI), 루(ROUX), 첸(CHEN)의 개인 및 단체 프로필 이미지를 순차적으로 공개했다.

사호는 노래, 댄스, 랩 등 모든 포지션이 가능한 팀 내 에이스이자 ‘올라운더’ 잠재력을 가진 멤버로 주목받고 있다. 리드 래퍼인 밍카이는 리더이자 맏형으로서 부드러운 카리스마로 멤버들을 아우르며 AM8IC만의 단단한 팀워크를 이끈다. 청이는 186cm의 팀 내 최장신 멤버이자 매력적인 음색을 갖춘 메인보컬로 폭넓은 음역대와 탄탄한 가창력을 갖추고 있다.

루는 메인 댄서로 AM8IC만의 폭발력 있는 퍼포먼스를 통해 무대 위 임팩트를 선사할 전망이다. 첸은 2004년생 막내이자 메인 래퍼로, 패기 넘치는 랩과 독창적인 프로듀싱 감각을 지닌 차세대 아티스트다. 자신만의 음악적 색깔과 신선한 매력으로 AM8IC 무대에 개성을 불어넣으며 그룹의 새로운 가능성을 열어갈 멤버로 주목받고 있다.

단체 이미지에서는 AM8IC의 빛나는 비주얼과 멤버들의 강렬한 시너지가 이목을 사로잡았다. 차분하면서도 절제된 무드 속에서 신인다운 풋풋함과 묵직한 존재감을 동시에 드러낸 AM8IC은 다채로운 팀 컬러와 무궁무진한 가능성을 예고하고 있다.

이와 함께 지난 8일 공식 SNS를 통해 블록버스터급 영화를 방불케 하는 앨범 프롤로그 필름이 공개됐다. 이 세계관은 거미 형상을 띤 꿈의 신 ‘루코이에’가 만든 거짓된 ‘꿈의 세계’를 근간으로 ‘운명을 초월한 연결’, ‘거짓을 깨는 성장’, ‘희망으로 이어진 구원’까지 3개의 챕터로 전개된다. 영상 속 멤버들은 스토리텔링에 몰입감을 더하는 섬세한 연기력을 선보이며 곧 베일을 벗을 AM8IC의 데뷔 앨범에 기대감을 높였다.

양방향을 뜻하는 ‘AMBI-’와 연결하다는 뜻을 지닌 ‘CONNECT(커넥트)’가 결합된 것으로, 길을 잃은 소년들이 서로의 진실된 연결을 통해 성장과 구원을 향해 나아간다는 의미를 팀명에 담아낸 AM8IC은 11월 데뷔를 앞두고 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.

