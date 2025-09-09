카메라파이 스튜디오, 글로벌 피클볼 리더 DUPR과 공식 파트너십 체결

사진=카메라파이 스튜디오

스포츠 테크 기업 볼트마이크로(Vault Micro, Inc.)는 자사의 혁신적인 플랫폼 '카메라파이 스튜디오'가 세계에서 가장 정확하고 널리 사용되는 글로벌 피클볼 레이팅 시스템인 DUPR(Dynamic Universal Pickleball Rating)과 공식 파트너십을 체결했다고 9일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 계약은 카메라파이 스튜디오가 국제 피클볼 커뮤니티에 혁신적인 디지털 경험을 제공하기 위한 중요한 전략적 이정표다.

이번 파트너십을 통해 카메라파이 스튜디오는 DUPR을 공식적이고 독점적인 피클볼 레이팅 제공사로 통합한다. 이는 사용자들에게 세계적으로 인정받는 신뢰도 높은 실력 평가 표준을 제공하며 카메라파이 스튜디오 플랫폼의 전문성과 무결성을 크게 향상시킬 것이다. 이번 협력의 핵심 기능으로 카메라파이 스튜디오 이벤트 참가자는 원클릭(사용자 동의 시)만으로 경기 결과를 DUPR에 제출할 수 있게 되어, 자신의 공식적인 국제 등급을 손쉽게 관리할 수 있다.

이번 제휴는 양사 모두에게 전략적으로 매우 중요하다. DUPR에게는 폭발적으로 성장하는 아시아 피클볼 시장에 진출하는 중요한 교두보를, 카메라파이 스튜디오에게는 경쟁 플레이의 글로벌 표준을 탑재하여 아시아 최고의 피클볼 플랫폼으로 도약하는 결정적인 발판을 제공한다는 것이 업체 측 설명이다.

볼트마이크로 김성일 대표는 "이번 DUPR과의 파트너십은 카메라파이 스튜디오가 로컬 플랫폼을 넘어 글로벌 스포츠 기술 생태계의 공인된 플레이어로 진화했음을 증명하는 것"이라며, "DUPR의 비할 데 없는 국제 표준과 우리의 혁신적인 라이브 스트리밍 및 대회 관리 기술을 결합하여, 전 세계 피클볼 플레이어들에게 비교 불가능한 디지털 스포츠 경험을 제공하고 아시아 전역의 스포츠 성장을 이끌어 나갈 것"이라고 밝혔다.

DUPR의 티토 마차도(Tito Machado) CEO는 "카메라파이 스튜디오와 협력하여 한국을 비롯한 아시아의 더 많은 플레이어들을 글로벌 DUPR 커뮤니티로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"며, "기술을 통해 선수 경험을 향상시키려는 그들의 노력은 하나의 보편적인 등급으로 전 세계를 피클볼로 연결하려는 우리의 사명과 완벽하게 일치한다. 이번 협력으로 이 핵심 성장 시장의 선수들이 자신의 실력을 추적하고 세계 무대에서 경쟁하는 것이 그 어느 때보다 쉬워질 것"이라고 전했다.

