임윤아, 3주 연속 화제성 1위…‘폭군의 셰프’ 신드롬 중심

임윤아가 3주 연속 화제성 1위를 기록하며 독보적인 존재감을 다시금 입증했다.

임윤아는 현재 인기리에 방영중인 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역을 맡아 캐릭터에 완벽하게 동화된 열연을 선보여 폭발적인 반응을 얻고 있다.

특히 그동안 영화 ‘공조’ 시리즈, ‘엑시트’ 등 다양한 작품에서 생활 밀착형 코미디를 자연스럽게 소화하며 호평을 받아온 임윤아는 이번 ‘폭군의 셰프’에서도 특유의 코미디 감각을 유감없이 발휘해 시청자들의 웃음을 저격하고 있다.

지난 6화에서 술에 취한 연지영이 망운록을 찾고 싶은 간절한 마음을 담아 숙수들과 서태지와 아이들의 ‘Come Back Home’(컴 백 홈)을 온몸으로 열창했던 장면에서는 술기운에 풀린 눈빛부터 때때로 울컥하는 표정, 흐트러진 몸짓 속에서도 절실함을 놓치지 않는 연기로 임윤아표 코미디의 진수를 보여주며 폭소를 불러일으켰다.

또한 임윤아는 극 중 연지영이 과거 사람들 앞에서 줄임말, 외래어, 외국어를 거리낌 없이 사용하는 상황에서도 목소리 톤, 표정, 제스처 하나하나 세밀하게 살려내며 유쾌하게 표현, 장면을 더욱 유머러스하고 사랑스럽게 완성시켜 화제를 모으고 있다.

뿐만 아니라 드라마 전개상 자주 등장하는 내레이션도 자칫 설명적으로 느껴질 수 있는 장치임에도 임윤아는 이를 안정적인 목소리 톤과 상황에 맞는 마음 상태를 정교하게 녹여내면서 보는 이들을 극에 한층 더 몰입하게 만들고 있다.

이처럼 임윤아는 작은 디테일 하나 놓치지 않는 탄탄한 연기력으로 ‘임윤아 아닌 연지영은 상상불가’라는 평을 이끌어내고 있으며, 매주 자체 최고 시청률 경신, TV 종합 출연자 화제성 부문 3주 연속 1위(화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 기준)까지 달성한 만큼 앞으로 남은 후반부에서 펼쳐질 활약도 기대감을 치솟게 한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

