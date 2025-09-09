“다묘집사 주목”… 네슬레퓨리나, 퓨리나원캣 ‘6kg 대용량’ 출시

대용량으로 출시된 원 캣 성묘용 순살 연어 6kg 제품 사진. 네슬레 퓨리나 제공

글로벌 펫푸드 전문기업 네슬레 퓨리나가 맞춤 건강식 브랜드 ‘퓨리나 원 캣’의 성묘용 순살 연어 6kg 제품을 출시한다고 9일 밝혔다. 기존 1.5㎏ 단일 구성에서 4배 늘린 대용량 제품이라 다묘가정 및 가성비 추구 집사의 호응이 기대된다.

퓨리나 원 캣은 반려묘의 생애주기와 건강상태에 맞춰 개발된 기능성 건강식으로, 총 7가지 라인업이 있다. 고양이 면역기능 활성화에 도움을 주는 원료를 최적의 방법으로 배합, 섭취 후 3주 이내에 건강한 변화를 경험할 수 있다.

구체적으로 반려묘의 건강한 면역체계 유지에 도움을 주는 베타글루칸, 세포 노화 방지를 돕는 천연 항산화제인 비타민 C와 E, 피부 장벽 보호에 효과적인 오메가 3&6 지방산 등을 다량 함유했다.

이번에 6kg 대용량으로 나온 제품은 제1원료를 신선한 순살 연어와 참치를 사용한 12개월 이상의 성묘용 건식 사료다. 장 건강에 도움이 되는 프리바이오틱 섬유소를 더해 소화 흡수율을 높였으며, 바삭한 식감의 키블 형태라 치태 제거와 구강 관리에 도움을 준다.

네슬레 퓨리나 관계자는 “지속되는 고물가 속 가성비 제품을 찾는 집사를 위한 대용량 제품”이라며 “앞으로도 반려동물의 건강과 반려인의 니즈를 고려한 맞춤형 제품을 내놓겠다”고 말했다.

네슬레 퓨리나는 130여 년간 축적된 독보적 기술력과 노하우로 펫푸드 시장을 선도하는 회사다. 특히 캣푸드 분야에서 차별화된 전문성을 확보한 세계시장 판매 1위를 구가 중이다.

